Favorizovaní Američané slaví druhou výhru. Houževnatí Dánové ale kousali

15. února 0:06Adam Bagar
Hokejisté Spojených států amerických zapsali na olympijském turnaji v Miláně druhou výhru. Po Lotyšsku si poradili také s Dánskem, které nakonec přetlačili v poměru 6:3.
USA – DÁNSKO 6:3 (1:2, 3:1, 2:0)
Branky a nahrávky: 4. Boldy (Q. Hughes, Slavin), 30. B. Tkachuk (Eichel), 31. Eichel, 38. Hanifin (Trocheck, Faber), 48. Guentzel (Matthews), 55. J. Hughes (Nelson) – 2. Olesen (Mølgaard), 12. Nicholas Jensen (Setkov), 40. Bruggisser (Ehlers, True).
Rozhodčí: M. Holm (Švédsko), O´Rourke – Wyonzek (oba Kanada), Daisy (USA).
Vyloučení: 3:2.
Bez využití.
Střely na branku: 47:21.
Diváci: 11 480.
USA: Swayman – McAvoy, Q. Hughes, Faber, Slavin, Sanderson, Werenski, Hanifin – M. Tkachuk, Eichel, B. Tkachuk – Boldy, Matthews, Guentzel – T. Thompson, D. Larkin, Connor – J. Hughes, Nelson, Miller – Trocheck. Trenér: Sullivan.
Dánsko: Sögaard (od 52. Dichow) – M. Lauridsen, Jensen Aabo, Setkov, Nicholas Jensen, Bruggisser, O. Lauridsen, Lassen – Ehlers, True, Bjorkstrand – Nicklas Jensen, Eller, Blichfeld – Aagaard, Mölgaard, Olesen – Russell, Wejse, Storm – Poulsen. Trenér: Gath.
|TÝM
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|SKÓRE
|BODY
|1.
|
USA
|2
|2
|0
|0
|0
|11:4
|
6
|2.
|Německo
|2
|1
|0
|0
|1
|6:5
|3
|3.
|Lotyšsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:8
|
3
|4.
|Dánsko
|2
|0
|0
|0
|2
|4:9
|0
Neděle 15. února:
12:10 Švýcarsko – Česko (sk. A, Santa Giulia)
16:40 Kanada – Francie (sk. A, Santa Giulia)
19:10 Dánsko – Lotyšsko (sk. C, Milano Rho)
21:10 USA – Německo (sk. C, Santa Giulia)
Úterý 17. února:
12:10 1. osmifinále (Santa Giulia)
12:10 2. osmifinále (Milano Rho)
16:40 3. osmifinále (Santa Giulia)
21:10 4. osmifinále (Santa Giulia)
Středa 18. února:
12:10 1. čtvrtfinále (Santa Giulia)
14:10 2. čtvrtfinále (Milano Rho)
16:40 3. čtvrtfinále (Santa Giulia)
21:10 4. čtvrtfinále (Santa Giulia)
Pátek 20. února:
16:40 1. semifinále (Santa Giulia)
21:10 2. semifinále (Santa Giulia)
Sobota 21. února:
20:40 Utkání o 3. místo (Santa Giulia)
Neděle 22. února:
14:10 Finále (Santa Giulia)
