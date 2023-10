Favorité na nejlepšího střelce? McDavid, Matthews, Pastrňák nebo objevy minulých sezon

Nový ročník NHL se kvapem blíží! V tomto období se po celém hokejovém světě tradičně uzavírají sázky, kdo se stane nejlepším střelcem kanadsko-americké soutěže. Obhájí svůj poněkud překvapivý triumf „režisér“ Connor McDavid? Zapomene Auston Matthews na slabší sezonu? Poradí si David Pastrňák i bez parťáků Bergerona s Krejčím? Na rozdíl kolika branek dotáhne Alexandr Ovečkin legendárního „The Great One“? To jsou otázky, na které poznáme odpovědi až koncem dubna, kdy základní část skončí. Největší favority na zisk Maurice Richard Trophy si ale představit můžeme.

Connor McDavid (Edmonton Oilers)

Lídr. Kapitán. Nejlepší hokejista planety. Symbol nedávného vzestupu Edmontonu Oilers. Každá z těchto vět charakterizuje Connora McDavida, který loni poněkud překvapivě Maurice Richard Trophy získal. Ač i trofej pro nejlepšího střelce NHL do sbírky největší hvězdy současného hokeje pasuje, McDavid je především brán za vytříbeného režiséra. Stevena Spielberga ve svém oboru.

Je brán za toho, kdo dokáže dát v obrovské rychlosti přihrávku, kterou málokterý soupeř očekává. Šestadvacetiletý Kanaďan v ročníku 2022/2023 předčil v tabulce střelců druhého Davida Pastrňáka. V základní části seskupil 64 branek a 89 asistencí. Nebylo by překvapením, kdyby svých 153 bodů ještě několikrát překonal. Pokud však podruhé za sebou vyhraje nejlepšího střelce, jisté překvapení by to v konkurenci dalších velikánů bylo.

David Pastrňák (Boston Bruins)

David Pastrňák se už jednou vítězem této trofeje stal, a to v ročníku 2019/2020, kdy musela být základní část kvůli covidu předčasně ukončena. Havířovský rodák tehdy nasázel spolu s Alexandrem Ovečkinem 48 branek v 70 zápasech. Ještě lepší gólový průměr měl loni, kdy vsítil 61 gólů, ke kterým přidal 52 asistencí.

Objektivně řečeno, David Pastrňák to letos bude mít daleko složitější. Nejen v přesilovkách se celý Boston bude muset obejít bez Patrice Bergerona a Davida Krejčího. Medvědi zároveň těžko zopakují loňskou rekordní základní část, Pastrňák však minimálně padesátku branek určitě atakovat bude. Výhodou českého útočníka je, že je velmi komplexním hráčem, tudíž si na ledě vyhoví de facto s každým.

Alexandr Ovečkin (Washington Capitals)

Devítinásobný nejlepší střelec základní části NHL už nebude patřit mezi největší favority. I kvůli věku, neboť před necelým měsícem oslavil už osmatřicáté narozeniny. Pak je samozřejmě otázkou, jakou výkonnost bude vlastně celý Washington mít. Nikdo nečeká, že by se celek z hlavního města USA měl vrátit do bojů o Stanley Cup. Mužstvo započalo přestavbu, která může trvat několik let. Co tedy bude hlavním cílem Capitals v této sezoně? Alexandr Ovečkin a jeho závod o rekord. Rozdíl mezi ním a Waynem Gretzkym v historických tabulkách činí v této chvíli 72 branek.

Leon Draisaitl (Edmonton Oilers)

Německý zabiják zůstává v Edmontonu tak trochu ve stínu Connora McDavida, nicméně tito dva hokejisté spolu tvoří už několik sezon nejnebezpečnější dvojici v lize. Když jde Oilers do tuhého, trenér je seskupí do jedné formace. I v přesilovkách si hvězdné duo vyhoví. Draisaitl v nich obvykle dostává prostor na pravé straně útočného pásma, jelikož má lepší ránu z první než McDavid. Překoná letos svých 55 branek z ročníku 2021/2022?

Auston Matthews (Toronto Maple Leafs)

Loni jste Austona Matthewse, nejlepšího střelce sezon 2020/2021 a 2021/2022, hledali mezi užší špičkou kanonýrů marně. Skončil až čtrnáctý se čtyřiceti góly, nicméně nepomohl mu ani fakt, že odehrál „jen“ 74 zápasů. Matthews tentokrát, poněkud nezvykle, více tvořil, než nahrával. V následném play-off nezklamal, připsal si bod na utkání, jenže Toronto znovu velice brzy vypadlo, ačkoliv poprvé od roku 2004 postoupilo do druhého kola.

Matthew Tkachuk (Florida Panthers)

Kdyby loni Panteři přece jen překvapivě dokráčeli pro hokejový grál, nejužitečnějším hráčem play-off by se nestal Jonathan Marchessault, nýbrž právě Matthew Tkachuk. Syn hromotluka Keitha a bratr ottawského Bradyho zažil nejlepší sezonu v kariéře. Už v základní části nasbíral 109 bodů (40 branek). V play-off ve skvělých výkonech pokračoval, když ve dvaceti zápasech zapsal 24 bodů (11 branek).

Tkachuk ovšem není čistokrevným střelcem. Pokud jde však do tuhého, chtěli byste jej v týmu mít. Největší Tkachukova síla? Rychlost v zakončení, důraz před brankou, neuvěřitelné nasazení. Pokud Florida naváže na minulou vyřazovací část a centři Barkov, Bennett či Lundell budou dostatečně produktivní, i Tkachuk se může stát nejlepším střelcem.

Mikko Rantanen (Colorado Avalanche)

Rantanen byl asi největším střeleckým překvapením minulé sezony. Brzy sedmadvacetiletý útočník byl brán jako hráč, který raději nahraje, než vystřelí. V sezoně 2022/2023 se ale vše otočilo. Odchovanec finského TPS nastřádal 55 branek a 50 asistencí. Přestože Colorado v 1. kole play-off vypadlo se Seattlem, Rantanen měl ve statistikách sedm branek v sedmi zápasech. Souhra s Nathanem MacKinnonem bude klapat i nadále, otázkou však zůstává, na kom bude ležet hlavní střelecké břemeno.

Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche)

Když už jsme zmínili Mikka Rantanena, mezi desítkou největších favoritů na nejlepšího střelce musí bez debat zaznít i jméno jeho parťáka Nathana MacKinnona. U forvarda s devětadvacítkou na zádech je ale bytostně důležité, aby zůstal zdravý, poněvadž v minulých letech část sezon vynechával. Pokud byste ovšem udělali anketu napříč hokejisty, trenéry, novináři a fanoušky, nebylo by překvapením, kdyby v ní byl MacKinnon zvolen druhým nejlepším hokejistou současnosti.

Jason Robertson (Dallas Stars)

Když Dallas vybíral ve druhém kole draftu 2017, v šikovném Američanovi trefil jackpot. Každou sezonu je hbitý levý křídelník lepší a lepší, loni vyloženě exceloval. Svou důležitost prokázal také v play-off, ve kterém došly Hvězdy až do konferenčního finále. Silný kádr Dallasu zůstal, a právě z kvalit svých spoluhráčů může Jason Robertson těžit.

Tage Thompson (Buffalo Sabres)

Vzestup Tagea Thompsona byl v posledních dvou letech raketový. V ročníku 2021/2022 nastřílel téměř dvoumetrový útočník 38 branek, v sezoně další byl o devět tref lepší. Šavle zároveň mají v týmu obrovské množství talentu, s kreativními hokejisty si Thompson vyhovět umí. A rodák z Glendale už ukázal, že první povedená sezona nebyla náhoda.

Kteří hráči ještě mohou promluvit do hry?

Možná byste tyto plejery na první dobrou neřekli, i oni ale mohou prožít životní ročník. Znovu velmi nebezpečné bude New Jersey, které má ve svém středu kromě Jacka Hughese také Jespera Bratta, který jde podobně jako Robertson či Thompson neustále nahoru. Po změně adresy se mu sice nedařilo, ale co kdyby Ďábly střelecky táhl Švýcar Timo Meier?

Sílu v přesilovkách znovu budou mít Rangers, kteří se na levém kruhu mohou spolehnout na střelecké schopnosti Miky Zibanejada. Nenápadnou hvězdou se může pyšnit Florida v podobě Cartera Verhaegheho. Od St. Louis se sice velké věci nečekají, ale co kdyby sázel gól za gólem třeba Jordan Kyrou? Zapomínat nesmíme ani na Sebastiana Aha z Caroliny.

Rozhodně se máme na co těšit! První ostrý zápas je na programu už 10. října, kdy síly změří Tampa s Nashvillem.

