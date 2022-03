Favorit na zisk Hartovy trofeje? Počtvrté čtyřicetigólový Matthews!

Nasázet ve čtyřech sezonách aspoň 40 fíků? To je mimořádně hodnotný výkon. Dokládá to i prostý fakt, že Auston Matthews platí v košatých dějinách slavného torontského klubu teprve za druhého hokejistu, kterému se to povedlo. Navázal na legendárního Kanaďana Darryla Sittlera, jehož ještě víc než kanonýrské kousky z přelomu sedmdesátých a osmdesátých let proslavil tehdejší magický desetibodový večer v Maple Leaf Gardens.

Když se řekne Sittler, všichni si vybaví body. Konkrétně onu zmíněnou desítku proti bostonským Bruins.

Jalmile vyslovíte Matthewsovo jméno, stejně automaticky hokejovým fanouškům naskočí góly. A to v neomezeném množství, z jakékoliv pozice, v přesilovce i ve hře pět na pět. Povětšinou docílené precizní ranou zápěstím.

Američan s mexickými kořeny je považovaný za nejlepšího kanonýra současnosti a těžko proti tomu cokoliv namítat. Už se opět prodral do čela tabulky střelců, prohnal se kolem stárnoucího Alexe Ovečkina, Chrise Kreidera i Leona Draisaitla.

Matthews v tuto chvíli míří za objahobou Richardovy trofeje a klidně může sklidit další ceny. Třeba i tu nejprestižnější, tedy Hart Memorial Trophy. Sázkové kanceláře už vedou čtyřiadvacetiletého snajpra jako největšího favorita, přeskočil i Connora McDavida.

A mimochodem, McDavid už dokonce není ani druhý, za posledních 24 zápasů zvládl "jen" 26 bodů, a tak jej zastínili jiní machři. Krromě Matthewse (za stejné období 38 bodů) také senzačně chytající Igor Šesťorkin.

Razítkem na post předního adepta na "Hartku" byl onen čtyřicátý gól v sezoně. Matthews zapsal jubilejní trefu při vítězství 5:4 nad Modrokabátníky z Columbusu, k výhře přispěl i asistencí u rozdílového zásahu Michaela Buntinga.

Právě s ním a s Mitchem Marnerem tvoří mimořádně nebezpečnou úderku, co větrá obrany soupeřů tak, že se beci točí jako korouhvičky. "Myslím si, že nám to spolu klape, je mezi námi chemie. Snažím se s kluky držet krok," komentuje to Bunting.

Jeden z nejlepších nováčků sezony si polepšil už na 20 branek, nicméně veškerou pozornost na sebe právem strhává Matthews. Základní část načal třemi nulovými duely, úvodní trio zápasů navíc zmeškal kvůli zranění. Konkurenti tak získali náskok, teď je fuč.

V gólech už Matthews zase vládne a klidně by mohl zasáhnout i do bojů o Art Ross Trophy. Na čelo produktivity ztrácí jen sedm bodů. To při jeho současné formě rozhodně není nepřekonatelná propast. Navrch táhne Toronto do play-off. Sílí názory, že hraje nejlepší hokej ve své kariéře.

I kvůli kvalitním číslům, co se týče defenzivní činnosti. Minimálně tedy ve srovnání s McDavidem. A právě to je srovnání, které je pro Matthewse, když přijde řeč na Hartovu trofej, zásadní.

