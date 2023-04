Favorit na Conn Smythe Trophy? Kraluje Pastrňák, v zádech má McDavida

Tu cenu ještě nikdy žádný našinec nezískal. Dominiku Haškovi nestačilo ani tehdy rekordních šest nul, David Krejčí zůstal opomenut i ve chvílích, kdy ovládl tabulku produktivity play-off. Teď se tato bilance může změnit, největším favoritem na zisk Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího plejera vyřazovacích bojů je totiž David Pastrňák. Kraluje jak u zámořských, tak u vícero českých bookmakerů. Až za ním hledejte Connora McDavida.

Proč věřit v triumf havířovské superstar?

Boston vstupuje do play-off jako favorit číslo jedna. Po dominantní a rekordní základní části chce excelovat také v bitvách o Stanley Cup.

Předpoklady k tomu má – v kleci stojí fantastický Švéd Linus Ullmark, defenzíva pracuje skvěle ve všech směrech a útok? Těžko byste hledali na Východě nebezpečnější.

A Pastrňák hraje v tomto vyladěném orchestru, kterému dodaly na kvalitě i last-minute posily zvučných jmen (v čele s Tylerem Bertuzzim), prim. To on střílí góly. To on tvoří hru. To on sbírá suverénně nejvíc bodů.

Ano, Bruins mohou pohořet jak další kluby z dějin NHL, které za sebou měly mimořádně úspěšnou základní část (jako třeba Detroit Red Wings v devadesátém šestém), ale teď jsou jednoduše v očích expertů, fanoušků i "bookies" nejvážnějšími adepty na zisk stříbrného poháru.

"Rekordy jsou fajn, ale my se upínáme k jinému cíli," říká Pastrňák.

Ano, dalším důvodem, proč je autor 61 gólů a 113 bodů před startem play-off na špici kurzových nabídek, je jeho touha. Je hladový po úspěchu. Když minule (2019) prohrál sedmé finále se St. Louis Blues, zdrtilo ho to. "Nejhorší den mého života," hlesl tehdy.

A znovu už to samé ve své kariéře prožít nechce.

Ví, že má unikátní šanci uspět ještě s velezkušenými parťáky Krejčím či Patricem Bergeronem. Že taková příležitost se už nemusí opakovat. A navíc, minulost ukázala, že jeho kouzlo funguje i ve vyřazovacích bojích. Má v nich bilanci 30 + 44 (za 70 vystoupení).

Na "Pastu" je nejnižší kurz (kolem sedmi) i kvůli tomu, že Edmonton, navzdory skvělému závěru základní části, je považován za slabší mančaft. Olejáři mohou ovládnout Západ, ale proti Bostonu by jim nejspíš věřil málokdo.

Jinými slovy, Pastrňák může vytěžit Conn Smythe Trophy z toho, že je členem Bruins. Ale jsou to spojené nádoby. Tradiční celek by nebyl tam, kde je, nemít usměvavého machra s osmaosmdesátkou na zádech.

Je i vaším favoritem v honu na slavnou a mimořádně prestižní trofej?

