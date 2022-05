Fatální minela, pak nula. Jak důchodce ve dvojité masce bojuje o Stanley Cup

Aby šel někdo do play-off se čtyřicátníkem jako brankářskou jedničkou? To skutečně není zrovna obvyklý scénář, ostatně NHL takovou situaci zažívá poprvé po 11 letech a báječných výkonech Dwayna Rolosona mezi třemi tyčemi Blesků z Tampy. V hlavní roli? Mike Smith, jehož největší handicap před startem série s LA Kings nepředstavoval věk, ale hrozivá bilance devíti porážek ve vyřazovacích bojích za sebou. Jak se mu zatím v kleci edmontonských Olejářů vede? Jednou byl za mizeru, podruhé za hrdinu. Obří hrubicí na sebe kanadský veterán přivolal desátou prohru, poté se blýskl čistým kontem.

Smith je nejstarším gólmanem v letošním play-off. Nedávno oslavil čtyřicátiny.

Dojem, že přiletěl mezi tři tyče z dávné minulosti pak vytváří, chcete-li umocňuje design na jeho masce. Podobně jako kdysi v Calgary si na ní nechal známý bouřlivák nastříkat přilbu klubové legendy. U Flames zvolil Mikea Vernona, teď sází na Andyho Mooga.

Od obou machrů, co váleli za albertské rivaly, Smitha odděluje prostý fakt – nikdy nezískal Stanley Cup. Teď má dost možná poslední šanci.

Slibně nezačal, prohru v úvodním mači s Králi mnozí fanoušci házejí na něj. Právem, Smith, paradoxně proslulý báječnou prací s hokejkou, udělal školáckou chybu. Rozhodl se rozehrávat středem kluziště, což je zapovězeno, a namazal soupeři.

Okamžitě sice tygřím skokem požár hasil, jenže z následného závaru inkasoval rozhodující gól.

Spoluhráči i kouč Jay Woodcroft se Smitha zastali. "Všichni děláme chyby. Mike je jedním z našich lídrů, v kabině si bere slovo, pro mančaft dýchá. Chytá fenomenálně, a i tuhle situaci řešil báječným zákrokem. Ke gólu pak vedl až řetězec dalších událostí," pověděl Zach Hyman.

Kdekdo by se i přes podporu parťáků sesypal, obzvlášť po tak dlouhé šnůře neúspěchů v play-off. Ale to se matadorovi s 670 zápasy v NHL nemohlo stát, pokročilejší hokejový věk má i své výhody. Zkušenosti. A také je Smith ve druhém duelu s LA dokonale prodal.

Lapil 30 všech puků a stal se šestým nejstarším mužem, co vychytal v bitvách o Stanley Cup nulu!

"Upřímně řečeno, příliš jsem si hlavu z prvního zápasu nedělal. Ano, vyrobil jsem chybu, co nám ten mač prohrála, ale dnes jsem šel do klece s o to větší motivací odvést dobrou práci," prohodil Smith po trumfu 6:0, evidentně spokojený se svým představením.

Kuriózní je, že jeho sérii 10 porážek rámuje čisté konto z obou stran. Následovala totiž poté, co udržel nulu 11. dubna 2019. Tehdy čapal ještě za Calgary, ve Vernonově masce. Teď přidal další perfektní večer, už za Edmonton, coby Moog.

Co ukáže tenhle gólmanský důchodce dnes v noci? Bude za mizeru, nebo za hrdinu?

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+