Fantilli si vysnil Columbus a vytáhl povedený oblek

Adam Fantilli zamířil jako třetí volba letošního draftu do Columbusu. Nadějný kanadský útočník zářil po draftu štěstím a nadšeně vzhlíží ke své budoucnosti v celku, který sídlí v Ohiu. Zároveň se na slavnostní události předvedl v povedeném symbolickém obleku.

Už v květnu se Adam Fantilli svěřil, že by rád zamířil do Columbusu. Jeho přání bylo splněno, když si Anaheim vzal z druhé pozice Lea Carlssona a Blue Jackets mohli chňapnout po talentovaném kanadském útočníkovi. Navíc se jedná o nadějného centra, kterých Columbus moc nemá.

„Je to vzrušující, jsem určitě poctěný, že mají fanoušci velká očekávání a doufám, že se mi podaří je naplnit. Chci se do týmu dostat a pracovat tak tvrdě, jak jen to půjde a snažit se, jak jen to půjde,“ přiznal Fantilli.

Osmnáctiletý Kanaďan odehrál uplynulý ročník v dresu Michiganu v NCAA. Po uplynulém ročníku získal Hobey Baker Award pro nejužitečnějšího hráče této soutěže a podíval se i do kanadských reprezentací. Dvacítce javorových listů dopomohl k zisku zlatých medailí, zároveň byl i členem zlaté seniorské kanadské reprezentace.

„Je úžasné, že si mě vybral Columbus. Je fajn, že to mám poměrně blízko domů a myslím si, že je to pro mne ten správný klub. Je tu mnoho kluků, kteří dřív také hráli za Michigan, takže možnost jít sem a hrát s těmito kluky je skvělé,“ prozradil kanadský útočník.

Na svůj slavnostní den zvolil i velmi tematický outfit. Na vestě jeho obleku bylo vyšito přes 140 jmen, která obsahovala rodinu, kamarády, trenéry, učitele a další osoby, které mu dopomohly až na draft. Zároveň z rubové strany měl na svém saku fotografie z týmů, kde hrál, podobně jako fotografie s rodinou a přáteli.

„Doufám, že jim to udělalo radost. Moc jsem se těšil, až si sundám sako a projdu se ve vestě, abych mohl ukázat, že oni mi pomohli tam, kde jsem nyní. Chtěl jsem, aby věděli, že si se mnou půjdou na pódium pro ten dres,“ sdělila trojka letošního draftu.

Zda Fantilli začne nový ročník v Columbusu nebo zůstane na univerzitě, to je pro zatím otázkou, na kterou nikdo nezná odpověď. Generální manažer Modrokabátníků je však optimistický a chtěl by Fantilliho vidět brzy mezi profesionály.

„Určitě si s ním o celé situaci promluvíme, ale cítíme, že je připraven na dospělý hokej. Zároveň ho musíme ujistit, aby věděl, že cítíme, že je připraven,“ vzkázal Jarmo Kekalainen.

V prvním kole vstupního draftu do NHL uspělo 12 Kanaďanů, Fantilli byl druhou nejvyšší kanadskou volbou po Connoru Bedardovi.

