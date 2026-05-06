Fanoušci smekají před San Jose. Tohle je až nefér, zní ze zámoří

27. června 11:30David Zlomek
První draftový den přinesl velký triumf pro San Jose Sharks, kteří se stali největšími vítězi prvního kola. Ačkoliv organizace nutně potřebovala spíše prvotřídního mladého obránce než dalšího elitního útočníka, vedení došlo ke správnému závěru, že Švéd Ivar Stenberg byl na celkovém 2. místě nejlepším dostupným hráčem na trhu. I přes volbu útočníka se jim navíc podařilo získat jednoho z nejlepších beků tohoto draftu, když z 9. pozice ulovili Keatona Verhoeffa a z 21. místa přidali Ryana Lina.
Mladé jádro by Sharks teď mohl závidět každý tým v NHL. Útočná čtyřka ve složení Macklin Celebrini, Michael Misa, Will Smith a právě Stenberg vytvoří hrozivou přesilovkovou formaci a dvě elitní řady, které budou děsit soupeře. Když se k nim připočte raketový vzestup stejně starého Igora Černyšova, má San Jose útok kompletně zajištěný. K tomu nyní Sharks disponují dvěma špičkovými mladými zadáky, Samem Dickinsonem a čerstvě draftovaným Verhoeffem.
Ivar Stenberg (2. volba)
Jeden z nejúspěšnějších náctiletých útočníků, jaký v posledních desetiletích ze Švédska vzešel. Měl by se stát křídlem první formace, které dokáže buď táhnout vlastní lajnu bez Celebriniho, nebo nastupovat přímo vedle něj. Očekává se, že okamžitě v nováčkovské sezoně vletí do bojů o Calder Trophy.
Keaton Verhoeff (9. volba)
Pravoruký obránce má urostlou postavu stavěnou pro profesionální hokej a za sebou prověřenou minulost v NCAA na univerzitě North Dakota, ve WHL i na mezinárodní scéně v dresu Hockey Canada. Přestože jeho bruslení a rozhodování občas vzbuzují dle skautů drobné obavy, díky své velikosti, držení hole, střele a dlouhému vývojovému potenciálu má předpoklady stát se hvězdným bekem NHL.
Ryan Lin (21. volba)
Jeden z nejchytřejších, nejvyspělejších a nejsoutěživějších obránců v tomto draftu, píše o něm skaut Scott Wheeler. Lin je mnohem lepším bruslařem, než za jakého ho lidé považovali, a v NHL z něj vyroste vysoce inteligentní obránce pro první dvě obranné dvojice, který bude skvěle zavážet a distribuovat puk.
Není tak divu, že v San Jose propukla euforie. A u fanoušků soupeřů závist. "San Jose by se nakonec mohli stát jednou z nejlepších dynastií éry platového stropu. Už teď měli tak sezonu a teď ještě v draftu udělají TOTO?," napsal na X fanoušek Zach Clarke. A novinář Cam Robinson dodal: "San Jose vyhrálo draft. Zabalte to, je po všem."