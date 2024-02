Fanoušci se zlobí: Vegas zase podvádí, zní ze sítí. Stoneův plat má nahradit Guentzel

Je to velmi ožehavé téma. Listina dlouhodobě zraněných a následné zázračné uzdravení před play off. Pomohla si tak Tampa Bay i tým z Las Vegas. Dodat se však musí, že si takovou berličku může vzít každý, komu se zraní hráč. Golden Knights nyní mají spoustu místa a chtějí to využít.

Vegas Golden Knights našli, prozatím, určitou flexibilitu pod platovým stropem poté, co Jack Eichel byl umístěn na listinu dlouhodobě zraněných. Tím pádem je rázem k dispozici deset milionů dolarů.

Aby toho nebylo málo, kapitán Mark Stone se zotavuje ze zranění a je velmi možné, že ho Rytíři zpětně zařadí na stejnou listinu, na které je Eichel.

Pokud bude Stone mimo hru do konce základní části, mohli by Golden Knights využít jeho 9,5 milionu dolarů na doplnění kádru před uzávěrkou výměn 8. března.

Generální manažer Rytířů Kelly McCrimmon už údajně prohledává trh ve snaze doplnit sestavu o špičkového křídelníka, podobně jako když Vegas před loňskou uzávěrkou přestupů získalo útočníka Ivana Barbaševa.

V tuto chvíli není jasné, o koho Golden Knights projevili zájem, ale tým už byl spojován například s Adamem Henriquem z Anaheimu, Vladimirem Tarasenkem z Ottawy nebo Jakem Guentzelem z Pittsburghu.

Golden Knights jsou na koni a chtějí zopakovat zisk Stanley Cupu, a pokud McCrimmon může doplnit kádr a pomoci tak šancím svého klubu, je připraven tak učinit.

Není to však nic, co by fanouškům bylo sympatické. Byť to jednoduše není porušení žádných pravidel.

„Je nad slunce jasné, že Stone bude zázračně připraven na první zápas play off. Liga s tím nic neudělá, protože zoufale chce, aby se Vegas dařilo i nadále,“ zněl jeden z komentářů na platformě X. Z dalšího byla cítit také velká frustrace: „Vegas získá Bučněviče nebo Guentzela. Stone se pak samozřejmě uzdraví na první zápas. Tuhle ligu nejde nemilovat.“

„Jak to šlo za sebou? Eichel na listinu dlouhodobě zraněných. Uběhne den. Stone je dlouhodobě mimo, pravděpodobně půjde také na listinu. Vegas jsou rázem na trhu s křídly. To vše dva týdny přes uzávěrkou,“ shrnul další poslední dění.

