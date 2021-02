Fanoušci se mohou těšit na lahůdku u jezera Tahoe. Celkem nás čeká dvanáct zápasů!

Příznivci ledního hokeje si ze soboty na neděli opět přijdou na své. Kanadsko-americká NHL nabídne hned dvanáct utkání. Nahuštěný program odstartuje už v 18:30 v New Jersey a Washingtonu. Od 21:00 začne bitva mezi Coloradem a Vegas, která se odehraje netradičně na břehu jezera Tahoe. Okolo půlnoci už bude následovat další porce zápasů, mezi kterými najdeme kupříkladu souboje mezi Carolinou a Tampou nebo Montrealem a Torontem.

18:30 New Jersey Devils - Buffalo Sabres

Střet New Jersey s Buffalem sice nabídne souboj dvou tabulkově níže postavených týmů Východní divize, ale je třeba zmínit, že právě tyto celky nemají odehráno velké množství zápasů. Ďáblové se vracejí na domácí stadion po čtyřech velmi úspěšných venkovních bitvách, ve kterých získali 7 bodů. Naopak forma Buffala není příliš dobrá. Šavle prohrály čtyři utkání v řadě a navíc z posledních tří duelů vstřelily pouze 2 góly. Předchozí dva vzájemné zápasy v Buffalu byly vyrovnané. Nejprve se po nájezdech radovali Sabres, následně vyhrálo New Jersey 5:3.

18:30 Washington Capitals - New York Rangers

Washington se řádně oklepal ze čtyřzápasové série proher, která jej potkala v první polovině měsíce. V posledních dvou duelech totiž Capitals dokázali vyhrát s Pittsburghem i Buffalem. Teď je čeká výzva v podobě newyorských Rangers. Jezdci se stále nemohou dostat na vítěznou vlnu. V předešlém zápase sice po nájezdech vyhráli ve Philadelphii, ale před vyloupením Pensylvánie čtyřikrát v řadě prohráli. Dokáže celek z Madison Square Garden uhrát potřebnou vítěznou šňůru? Připíše si ve Washingtonu důležité body?

21:00 Colorado Avalanche - Vegas Golden Knights

Zřejmě největší bonbónek programu čeká na fanoušky hokeje od 21:00. Na jezeře Tahoe změří síly dva ambiciózní týmy Západní divize. Coloradu i Vegas se zatím daří. Laviny jsou v tabulce divize třetí se sedmnácti body na kontě, zatímco Rytíři se pohybují ještě o stupínek výše, neboť získali už 21 bodů. Colorado v posledních pěti zápasech střídá úspěchy s neúspěchy a se svým dnešním soupeřem má vyrovnanou bilanci jedné výhry a jedné prohry. Tým z města hazardu se radoval pětkrát z posledních sedmi zápasů, takže do utkání pod širým nebem půjde v roli mírného favorita.

23:00 Detroit Red Wings - Florida Panthers

Detroit se s Floridou moc dobře zná. Naposledy se s ní potkal před necelými čtyřiadvaceti hodinami a na tento zápas bude vzpomínat lépe hostující tým, který zvítězil vysoko 7:2. Red Wings vyzvali Panthers už pětkrát, ve čtyřech případech se však z výhry radovali svěřenci Joela Quennevilla. Detroit z devatenácti zápasů vyhrál jen duely čtyři, což rozhodně není dobrá bilance. Za to Floridě se daří náramně. Z patnácti utkání vytěžila 24 bodů a slavila hned v pěti z minulých šesti klání.

01:00 Arizona Coyotes - Los Angeles Kings

Také v zápase mezi Arizonou a Los Angeles se bude jednat o soupeření sousedů v tabulce. Kojoti jsou v divizi čtvrtí a Králové pátí. Rozdíl mezi celky je dvoubodový, ale Arizona má o jeden odehraný zápas navíc. Parta kouče Ricka Toccheta se chystá na pátý domácí duel v řadě, přičemž tři z nich prohrála. Pět proher Kings v řadě je zapomenuto, neboť tento celek zvítězil ve všech posledních třech bitvách. Naposledy si poradil právě s Arizonou, kterou na jejím ledě zdolal 3:2 po nájezdech. Ve druhém vzájemném zápase v sezoně budou Coyotes prahnout po nápravě.

01:00 Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning

Carolinu měl původně čekat zápas proti Chicagu a Tampu naopak utkání v Dallasu, avšak rozpis NHL byl upraven a na programu tedy bude střet Hurikánů s Blesky. Tyto dva týmy rozhodně mají ambice hrát play-off. Za postupem zatím směřují. Carolina je v Centrální divizi druhá a Tampa čtvrtá. Hurricanes bodovali v pěti zápasech v řadě, naposledy v noci na sobotu dokázali přehrát Chicago 5:3. Úřadující vítěz Stanley Cupu zažil na začátku měsíce šest výher v řadě, ale v předešlých třech zápasech s Floridou se musel hned dvakrát sklonit soupeři. Carolina už s Tampou jednou hrála a zmíněné utkání bylo velice chudé na góly. Hurricanes tehdy zvítězili 1:0 po prodloužení, když rozdílovou trefu zaznamenal Martin Nečas.

01:00 Columbus Blue Jackets - Nashville Predators

Columbus se stále drží na výkonnostních vlnách, při kterých si zatím nepřipsal sérii více než dvou proher či výher v řadě. Není tak divu, že v tabulce divize se pohybuje zhruba v polovině. Do cesty se mu, stejně jako před dvěma dny, postaví Nashville. Predátoři rozhodně nemohou brát úvod sezony jako podařený. Zatím se řadí mezi největší zklamání prvního hracího měsíce. Z posledních šesti zápasů vyhrál Nashville pouze jednou, naposledy podlehl 0:3 právě Columbusu. Hosté jsou předposlední v divizi, zároveň je trápí nízká produktivita. Z jejich ofenzivních es se daří pouze Filipu Forsbergovi, jenž se dosud jako jediný přehoupl přes metu deseti nasbíraných kanadských bodů.

01:00 Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs

Dva kluby z čelních příček Severní divize se utkají v Montrealu. Canadiens se s Maple Leafs moc dobře znají, neboť je čeká už čtvrté vzájemné utkání. V tom prvním se Toronto po prodloužení radovalo, ve druhém vyhrálo v základní hrací době a ve třetím soupeři podlehlo 1:2. Pro Montreal to zároveň bylo jeho poslední odehrané utkání. To znamená, že se svěřenci Clauda Juliena vrací do zápasového tempa přesně po týdnu. Naopak Toronto hraje téměř každý druhý den a z posledních osmi zápasů nebodovalo pouze do jednou. Do utkání jde v pozici nejlepšího týmu soutěže.

01:00 Pittsburgh Penguins - New York Islanders

V Pittsburghu to vypadá, že se fanoušci mohou těšit na vyrovnaný zápas. Tučňáky a Ostrovany totiž dělí jen dva body, kterých sice nasbírali více hosté, jenže Pittsburgh má oproti nim zápas k dobru. Parta kapitána Crosbyho se chystá na čtvrté utkání v domácím prostředí v řadě, avšak Islanders budou chtít napravit svůj předchozí nezdar. Naposledy totiž s Pittsburghem prohráli 1:4. V souvislosti s týmem Barryho Trotze se dá mluvit o vzrůstající formě, protože právě Newyorčané předtím bodovali v šesti zápasech v řadě, díky kterým tak nechali zapomenout na nepříliš oslnivý vstup do sezony.

01:00 St. Louis Blues - San Jose Sharks

Oba týmy se nacházejí na odlišných pólech tabulky Západní divize. Blues jsou první se ziskem 22 bodů, zatímco Žralokům patří se 14 body na kontě poslední příčka. Utkání má tedy jasného favorita v podobě domácího týmu. St. Louis ale nemá v uplynulých dnech a týdnech přesvědčivou formu, neboť ve čtyřech ze sedmi posledních duelů padlo. Navíc se dvakrát na výhru nadřelo až v prodloužení. Žraloci na tom nejsou dobře. V minulých pěti zápasech zvítězili jen dvakrát, což je k jejich dosavadnímu bodovému zisku málo. San Jose už na ledě St. Louis třikrát hrálo, z těchto zápasů vytěžilo 3 body za výhru po nájezdech a jednu prohru v prodloužení. Poslední vzájemný duel ovládli domácí, když brankou Davida Perrona vyhráli v nastaveném čase.

03:00 Anaheim Ducks - Minnesota Wild

Tři hodiny po půlnoci se rozběhne utkání mezi Anaheimem a Minnesotou. Oba týmy spolu sice sousedí v dolních patrech tabulky Západní divize, ale Minnesota má hned 4 utkání k dobru. Forma obou celků je v posledních zápasech velmi podobná. Z pěti utkání vyhrály ve dvou případech. Oba týmy zároveň shodně nastřílely 33 branek. Kačeři přivítají Divočáky napočtvrté v sezoně. Lepší bilanci získaných bodů má Minnesota, konkrétně v poměru čtyři ku dvěma. Předešlý vzájemný souboj skončil výhrou Wild 3:1.

04:00 Edmonton Oilers - Calgary Flames

Co nejrychleji přeletět z Calgary do Edmontonu a dobře se připravit na další zápas. To byl úkol obou týmů během sobotního dne, neboť na ledě Flames se tato mužstva střetla o den dříve. Spokojenější byli Oilers. Edmonton zvítězil 2:1 a určitě bude chtít v následujícím klání zisk těchto dvou bodů potvrdit. V tabulce divize si vede lépe, poskočil už na druhou příčku, zatímco Calgary je páté s bilancí sedmnácti získaných bodů po stejném počtu utkání. Calgary zároveň poprvé v letošní sezoně zavítá na led Edmontonu, v předchozích případech s ním totiž hrálo doma. Před zmíněnou prohrou 1:2 jej však porazilo 6:4.

