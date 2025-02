Fanoušci se jen baví, směje se Marchand neustálým spekulacím o výměně

Zatímco se Brad Marchand chystá na start NHL 4 Nations Face-Off, vyšel v zámoří nový díl podcastu "What Chaos!", v němž vystoupil právě kapitán Bostonu. Je trochu pochopitelné, že řeč padla i na neustálé spekulace o tom, že by mohl být kvůli končící smlouvě vyměněn, což ale on odmítl. Naopak věří, že v Bostonu bude i nadále pokračovat.

Jméno Brada Marchanda se objevuje v řadě spekulací o možném velkém trejdu, což by v probíhající sezoně nebylo poprvé. Všechny už zaskočila výměna Mikka Rantanena za Martina Nečase, což jasně ukázalo, že v tomto byznysu zkrátka nemá nikdo nic jistého. Sám Marchand si ale se spekulacemi velkou hlavu nedělá. „To se jen fanoušci baví,“ řekl během vystoupení v podcastu.

Marchand však připustil, že chápe, proč lidé zvenčí naznačují, že by mohl být potenciálním cílem výměny. Je mu už 36 let, hraje poslední rok z osmileté smlouvy na 49 milionů dolarů a v létě může být nechráněným volným hráčem. Řada týmů by o jeho služby mohla projevit zájem, ať už před koncem přestupního období, či následně v létě na trhu s volnými hráči.

Pokud by se Bruins dostali do pozice, kdy by jim skutečně mělo play-off uniknout (a že nemají úplně komfortní pozici ve Východní konferenci), mohlo by vedení chtít "zpeněžit" právě některé hráče, kterým končí smlouva. A za hokejistu Marchandova typu by zajisté přišla zajímavá protihodnota.

Na druhou stranu - prezident Cam Neely v lednu řekl, že nemá příliš chuť zahajovat nějakou přestavbu. Do sedmého března se to však může změnit. A jelikož Marchand stále nemá na stole nabídku smlouvy (případně žádnou nabídku, kterou by byl ochotný podepsat), spekulace o jeho výměně si žijí vlastním životem.

„Když se vašemu týmu nedaří, nebo se sezona nevyvíjí tak, jak se podle mého názoru očekávalo, tak se to stává, ne?“ řekl s tím, že právě pozice Bostonu je důvodem k neustálým spekulacím. „Tím víc se pak takové věci začínají objevovat v médiích, vychází k tomu články. Stačí jeden článek nebo komentář jednoho člověka v televizi, rádiu či podcastu a už se to tak nějak rozjede,“ podotkl.

„Snažím se do toho nezaplétat. Nemůžete si dělat starosti s věcmi, které nemůžete ovlivnit a na kterých nemáte podíl,“ řekl s tím, že se spekulacemi o své budoucnosti nenechává rozhodit a neřeší je. Pokud mu nejsou přímo předhazovány.

Šestatřicetiletý útočník zaznamenal v této sezoně 20 gólů a 44 bodů v 57 zápasech, což nejsou vůbec špatná čísla. V rámci Bruins je druhý v počtu gólů, asistencí i bodů za Davidem Pastrňákem. Z historického hlediska Bostonu Bruins je Marchand čtvrtý v počtu gólů (421) a pátý v počtu bodů (973). Byť se to mnohým nemusí líbit, stává se z něj legenda týmu, v němž strávil celou kariéru.

Ale i legendy si už prožily výměny či měnily dres v rámci trhu s volnými hráči. Takový je zkrátka život v NHL. Marchand si však nechce připustit, že by oblékal jiný dres. „Hrát tady navždy byl vždycky můj cíl. Miluju to tady. Je to všechno, co znám,“ dodal.

O nové Marchandově smlouvě se naposledy informovalo koncem října, kdy bylo naznačováno, že je na stole tříleté prodloužení kontraktu. Marchand to tehdy rychle popřel a dodal, že nebude o svých jednáních o smlouvě s médii hovořit.

Otevřené jsou tak stále všechny možnost. Splní se Marchandův sen a dohraje kariéru v Bostonu, nebo změní působiště, ať už v březnu či po sezoně?

