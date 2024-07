Fanoušci nevěří výměně Buffala. Vyměnilo devítku draftu za borce do čtvrté brázdy

Výměna mezi Edmontonem a Buffalem proběhla z ničeho nic, o to více ale šokovala. Zatímco do Kanady zamířil Matt Savoie, teprve dvacetiletý centr, do kterého Sabres vkládali velké naděje, do Buffala jde bojovník Ryan McLeod a Tyler Tullio.

Savoie, devítka draftu 2022, nastoupil v organizaci Sabres za dva roky od svého draftu pouze do jednoho utkání NHL a osmi zápasů AHL. Naopak čtyřiadvacetiletý McLeod si v základní části připsal 30 bodů v 81 zápasech a na ledě strávil v průměru 14:14 minut na zápas. Tyler Tullio, výběr z pátého kola draftu z před čtyř let, si v této sezóně připsal v AHL 21 bodů.

Generální manažer Buffala Kevyn Adams opakovaně řekl, že v této sezoně řekl týmům z celé ligy, že je ochoten vyměnit draftové volby a perspektivní hráče v rámci obchodu, který by Sabres pomohl vylepšit jejich kádr. Stalo se to na draftu a stalo se to i nyní.

McLeod je posilou, která by mohla zapadnout do sestavy Buffala. A výměna Savoieho, který patřil k nejlepším prospektům v systému Sabres, ukazuje, že věří v to, co by McLeod mohl přinést.

Co by to mohlo být? McLeod je podle údajů NHL jedním z nejrychlejších hráčů v lize. V minulé sezóně dosáhl maximální rychlosti 23,82 mil za hodinu a 373krát překročil rychlost 20 mil za hodinu. Obě hodnoty patří k nejlepším v NHL. McLeodova ofenzivní produkce se v NHL však zatím tolik neprojevuje, nicméně v Oilers byl schopným hráčem i do obrany a oslabení a měl by být centrem třetí formace Sabres.

Otázkou spíše je, co Savoie. V posledních dvou sezónách se Savoie potýkal se zraněními, ale od svého draftu patřil k nejproduktivnějším hráčům WHL. V minulé sezóně nasbíral ve 34 zápasech základní části WHL 71 bodů a poté přidal dalších 24 v 19 duelech play off, když dovedl Moose Jaw k titulu ve WHL.

Sabres mají ve svém kádru spoustu perspektivních hráčů, zejména poté, co minulý týden v prvním kole draftu získali dalšího centra Konstu Heleniuse. A otevírá se tím šance také pro Jiřího Kulicha, který si otevřeně myslí na NHL už v další sezoně.

