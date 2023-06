Fanoušci Flyers se mají na co těšit. Gauthier by mohl být ničivou zbraní

Spojené státy jako již tradičně přivezly na světový šampionát hned několik zajímavých mladíků. Nejvíce byl vidět Cutter Gauthier, který hvězdil především v základní skupině. Zajímavé je to především pro fanoušky Philadelphie. Právě tato organizace má zajištěny jeho služby.

V NHL sice ještě nehrál, nicméně na mistrovství světa ukázal, že s přechodem by nemusel mít větší problém. Sezonu strávil na univerzitě, kam by se rád vrátil i na další ročník, nicméně konfrontace s borci z NHL mu nedělala problém.

A spolu s devíti body (sedm gólů a dvě asistence) v deseti zápasech si cestou odnesl i několik suvenýrů – ten první mu věnoval útočník Colorada Avalanche Mikko Rantanen.

„Hrát proti němu, jednomu z nejlepších hráčů NHL... Vlastně jsem ho po zápase, když jsme s nimi hráli, požádal o fotku, protože ne každý den se vám podaří vstoupit na led s takovou hvězdou, takže to bylo docela cool,“ řekl Gauthier, pětka draftu 2022.

Gauthier má však na památku z mistrovství světa víc než jen fotografii.

Ačkoli po nedělním vítězství Lotyšska 4:3 v prodloužení nad Spojenými státy v zápase o bronz odjíždí bez medaile, devatenáctiletý hokejista získal cenné zkušenosti, díky nimž je přesvědčen, že až bude připraven stát se profesionálem, může bez problémů naskočit do NHL.

„Je to obrovská zkušenost,“ pochvaloval si Gauthier. „Všechny týmy mají borce z NHL. Je to pěkný odrazový můstek, abych viděl, jak si stojím v porovnání s těmi ostatními. Určitě mi to hodně pomůže.“

Gauthierovi chyběl jeden gól k tomu, aby vyrovnal Patricka Kanea (2018) v počtu gólů amerického hráče na jednom mistrovství světa od roku 1986. „Jeho střela bude jedna z nejničivějších v NHL,“ předpovídá spoluhráč Alex Tuch.

Hokejový svět si však bude muset počkat minimálně do konce příští sezony, aby zjistil, jak se Gauthierovy schopnosti přenesou na led NHL. Je totiž rozhodnutý vrátit se na univerzitu, kde bude ještě rok trénovat, a doufá, že bude připravený na skok do NHL. „Není kam spěchat,“ myslí si.

