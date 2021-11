Famózní přestřelka! Rangers rozhodli v poslední sekundě

Kdo v noci zůstal déle vzhůru, nemohl litovat. Rangers doma přivítali Sabres a oba týmy předvedly famózní přestřelku. V zápase padlo dohromady devět branek a zvlášť výživné bylo prostřední dějství. Nadšením nakonec vybouchli fanoušci Rangers. Jejich miláčci totiž rozhodli v poslední sekundě základní hrací doby.

Newyorčané vstupovali do zápasu v roli favorita. Měli za sebou povedenou šňůru zápasů. Čtyři výhry v řadě a naposledy těsná prohra v Torontu.

Když čtyři minuty před koncem první třetiny vstřelil Rasmus Asplund vedoucí gól Sabres, zavládl v Madison Square Garden šok. Ještě před první sirénou však stihl vyrovnat letos vynikající Chris Kreider, pro něhož to byl třináctý gól.

Po přestávce se ale dělo něco, co asi nečekal vůbec nikdo.

Vedení si hned po dvou minutách vzalo zpátky Buffalo, nicméně v půlce zápasu Rangers otočili skóre díky dvěma zásahům během čtyř minut.

Co vy dokážete, my dokážeme líp, jako by si řekli Sabres.

Ti totiž kontrovali hned po padesáti vteřinách. A pak zas po dalších patnácti.

Klidný konec třetiny? Ale kdeže. Rangers totiž okamžitě sedmnácti sekundách srovnali skóre. Od modré čáry propálil K´Andre Miller. U gólu si připsal asistenci i bijec Ryan Reaves. Jednalo se o jeho první bod v dresu Rangers.

“Ve druhé třetině jsme byli nedůslední, dobře jsme vlastně nezačali ani tu první. Takové ale někdy zápasy jsou. Důležité je, že jsme našli cestu ke dvěma bodům,” komentoval výhru svého celku trenér Blueshirts Gerard Gallant.

Do poslední periody vytáhl trenérský štáb eso v rukávu. Kritizovaného brankáře Alexandera Georgieva totiž vystřídal Igor Šesťjorkin a nepustil za sebe ani jeden puk. “Prostě to bylo moje rozhodnutí,” naznačil Gallant s tím, že se jednalo o výkonnostní problém a nikoliv zdravotní.

Když už to vypadalo, že zápas jistě míří do prodloužení, puk vyklouzl od mantinelu k Adamu Foxovi, který ho okamžitě předal Mikovi Zibanejadovi. Ten zahlédl Ryana Lindgrena, který už neměl problém trefit odkrytou bránu. Na kostce v té době svítilo 0,7 vteřin do konce.

“Vypadalo to, že puk už zůstane u mantinelu, pak se to ale nějak po odráželo, a nakonec z toho vznikla pěkná akce. Parádní výhra,” pochvaloval si vítězství Lindgren, který vstřelil teprve svou čtvrtou branku v kariéře.

Buffalo tak odešlo s prázdnou, ale rozhodně ne se špatným pocitem.

“Skvělá atmosféra, energie tu proudila celou dobu. Zápas se přeléval z jedné strany na druhou. Hráli jsme dobře až na poslední dvě sekundy. Nezareagovali jsme dobře, je to trošku zklamání,” zakončil se svým pohledem na zápas trenér hostů Granato.

