Famózní Josi! Švýcar míří na historickou hranici

Mluví se o Makarovi, Foxovi či Hedmanovi, o Norrisovu trofej, která se uděluje nejlepšímu obránci, se však hlasitě hlásí švýcarská ikona z Nashvillu. Roman Josi zažívá fantastickou sezonu a obzvlášť v březnu chytil až neuvěřitelnou formu, díky které míří na historický počin.

Co říkají čísla? Že v březnu zatím Josi nevyšel ani jednou bodově naprázdno. Odehrál jedenáct utkání a získal pětadvacet bodů! Jako obránce! Výjimečný byl zvlášť minulý týden, kdy ve třech zápasech devětkrát asistoval.

V současném měsíci pak ještě například zaznamenal čtyři zápasy za sebou, v nichž získal alespoň tři kanadské body. Něco takového se povedlo pouze jednomu obránci v historii, Bobby Orr dokázal šňůru natáhnout na šest utkání.

Už teď má na kontě 78 bodů a má našlápnuto na hranici sta získaných bodů. Pokud by se mu to povedlo, stal by se šestým obráncem a prvním od roku 1992, kdy na 102 dosáhl Brian Leetch.

Kapitán Predators jednoduše hraje parádní hokej, svůj tým táhne a sílí hlasy, že by měl letos vyhrát Norrisovu trofej.

„Je to nejlepší obránce v lize,“ myslí si trenér Predators Hynes. „Každý zápas ukazuje, jak důležitý je pro tým i celou organizaci. Opravdová hvězda, ligová superstar. Těžko byste hledali obránce, který by měl na svůj tým takový vliv.“

V lize není produktivnější bek, Josi má také nejvíce asistencí. „Moc jiných obránců se mu rovnat nemůže,“ dodal Hynes. „Ke své produktivitě přidává také super defenzivní práci, zvládne klidně celé oslabení.“

Jednatřicetiletý bek před dvěma lety podepsal nejhodnotnější kontrakt v historii organizace a letos ukazuje proč. Není pochyb o tom, že je horkým kandidátem na zisk individuální trofeje pro nejlepšího obránce.

