Falešný tweet vzbudil poplach. J. T. nikam nejde, uklidňuje Millerův agent

Chvíli to vypadalo, že se budou ve Vancouveru muset vypořádat s nespokojenou hvězdou. Situace se však uklidnila a J. T. Miller zůstává. Za všechno mohla některá vancouverská média, která začala šířit neověřenou zprávu. Americký šutér však skrz svého agenta vzkázal, že je na pobřeží Pacifiku nesmírně spokojený.

O co šlo? Před pár dny se mezi vancouverskými novináři začala šířit zpráva, že pokud se nezmění poměry ve vedení organizace, jeden z hráčů by měl požádat o výměnu. Měl jim být útočník J. T. Miller. Všechno ještě přiživil tweet, který měl nespokojeného Millera citovat. Ten se nakonec ukázal jako vymyšlený.

„Poptal jsem se pár zdrojů a bylo mi řečeno, že nechce být vyměněn a nechce odejít,“ uspokojil fanoušky Canucks novinář Elliotte Friedman.

Do všeho se ještě vložil Millerův agent Brian Bartlett, který médiím celou situaci osvětlil: „J. T. to tu miluje. Nikdy jsme spolu nemluvili o tom, že by měl odcházet. Někdo si udělal srandu s falešným tweetem a lidi se toho chytli. Na těch spekulacích není ani troška pravdy.“

Mezi fanoušky i hráči je Miller velmi oblíbený, jeho ztráta by tak byla velkou ranou. Patří také k těm nejzkušenějším v týmu a ukázal se jako skvělý vůdce kabiny, když si právě on vzal hlavní slovo v průběhu koronavirové krize, která Vancouver letos postihla.

„Byli jsme naštvaní, že to neřešila liga sama od sebe a musel to dělat J. T. Ale ukázal, jak velkým lídrem je,“ souhlasí jeho spoluhráč Antoine Roussel.

Kromě toho letos ukázal, jak důležitý je i na ledě. Svou výjimečnou sezonu 2019/20 sice nezopakoval, i tak se ale letos stal druhým nejproduktivnějším hráčem týmu s 15 brankami a 31 asistencemi. Jeho velkou roli dokazuje i čas na ledě, který měl ze všech útočníků Canucks nejvyšší, a to téměř 21 minut na zápas. V lize se mezi forvardy umístil na sedmé příčce.

Po nepovedené sezoně Canucks se začaly objevovat hlasy, které říkaly, že současný tým na úspěch nemá šanci a mělo by se prodávat. I kvůli tomu, aby vznikl prostor pro smlouvy Petterssona a Hughese. Na mysl tak kdekomu možná vyvstal právě Miller, který bude zatěžovat platový strop svými 5,25 miliony ještě dvě sezony.

Po posledních událostech se však nezdá, že by se měl americký útočník stěhovat.

