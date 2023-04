Faktor Kane! Americká hvězda se startem play-off ožila a táhne Rangers za úspěchem

Přesně tohle si vedení Rangers od Patricka Kanea představovalo, když se na konci února dohodlo na výměně s Chicagem. Zkušený čtyřiatřicetiletý útočník předvádí prozatím ve čtvrtfinále Východní konference proti New Jersey skvostné výkony a je jedním z důvodů, proč Rangers dokázali dvakrát vykrást Prudential Center.

New Jersey dvakrát hostilo Rangers na svém ledě a dvakrát padlo 1:5. Jedním z hráčů, kteří táhnou ofenzívu Jezdců, je přitom zmíněný Patrick Kane, který v únoru po šestnácti letech opustil svůj domov v Chicagu a přestěhoval se do New Yorku, kde touží po svém čtvrtém prstenu za vítězství ve Stanley Cupu.

V prvním utkání série se Kane prosadil asistencí v přesilovce, ve druhém duelu pak zařídil hned tři góly. Dvakrát asistoval Chrisu Kreiderovi v přesilovkách, přičemž trefa ze 30. minuty se ukázala jako vítězná. Ve 47. minutě pak přidal pojišťovací čtvrtý gól a definitivně tím zlomil odpor Devils, kteří přitom do série s Rangers vstupovali jako mírní papíroví favorité po výborných výkonech v základní části.

Probuzení Kanea přišlo v pravou chvíli. Ne, že by po svém přesunu do New Yorku hrál nějak špatně, ale rozjezd měl rozhodně pomalejší. Ač přestoupil ze slabého Chicaga do vysoce produktivního týmu, tak v 19 zápasech zapsal bilanci 5+7. Nejedná se o špatná čísla, ale jak prosakovaly informace z klubu, vedení organizace očekávalo přeci jen trochu něco jiného.

S jeho výkony na startu play-off však panuje rozhodně mnohem větší spokojenost. Kane se tlačí do střelby, skvěle tvoří hru a je znovu tím obávaným útočným esem, které svým herním projevem může rozhodovat zápasy. A přesně to pro úspěch v play-off Rangers potřebují.

„Bylo docela těžké rozhodnutí, jestli opustit Chicago, ale myslím, že tohle jsou přesně ty momenty, kvůli kterým jsem odešel a přišel do New Yorku,“ liboval si Kane po vydařeném tříbodovém utkání. „V play-off občas nastanou chvíle, kdy budete vyzváni, abyste šli na led a zkusili se prosadit. Bylo fajn, že se mi to dnes večer povedlo. Stojí to za to,“ řekl s širokým úsměvem.

Sám moc dobře ví, že jeho začátky u Rangers nebyly ideální, ale to dokázal rychle hodit za hlavu. Boje o Stanley Cup jsou totiž úplně jiná liga, úplně jiná úroveň hokeje. „Neexistuje nic podobného jako hokej v play-off. Chcete se do něj dostat, dát gól, nebo prostě být součástí akce,“ poznamenal.

A jak Kane, kterému v létě vyprší osmiletý kontrakt na 84 milionů dolarů a stane se nechráněným volným hráčem (pokud jej Rangers nebudou chtít udržet a nepokusí se na něj najít finanční prostředky), podotkl, fanoušci se od něj mohou dočkat mnoha dalších skvělých výkonů. „Je toho víc, co musím na ledě odevzdat. Lidé by ode mě měli očekávat víc,“ dodal.

Šanci na další vydařený zápas dostane už v noci na neděli, kdy se Rangers v letošním play-off poprvé představí před vlastním publikem a pokusí se uskočit New Jersey do vedení 3:0 na zápasy.

