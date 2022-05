Faksa skóroval a Stars přetlačili Flames v další tuhé bitvě

Pokud některá série 1. kola zaslouží nálepku vyrovnaná, je to ta Calgary s Dallasem. Oba týmy totiž mají výbornou obranu a skvěle jim chytají gólmani. Příliš branek potom nepadá. Nejvíc gólů padlo v dosud posledním střetnutí v noci na neděli, kdy Hvězdy udolaly Plameny 4:2. Klíčovou roli sehrál v utkání český útočník Radek Faksa, jehož trefa odstartovala střelecký účet večera.

Už teď je jasné, že tahle série po čtyřech duelech neskončí. A kdo by tipoval, že rozhodnout se stihne do pěti střetnutí, sází na velmi nejistou kartu. Souboje Stars s Flames jsou totiž malou zákopovou válkou. Obě mužstva vyznávají defenzivnější styl, žádný hurá hokej směrem dopředu. A když už nezafunguje obrana, stojí za ní vždy ještě skvělý gólman – ať už Jake Oettinger, nebo Jacob Markström.

Výsledky v sérii hovoří za vše. V prvním utkání udolaly Plameny Hvězdy 1:0. Druhý souboj urvali Stars po výhře 2:0 s tím, že druhý jejich gól šel už do prázdné klece. Skutečná bitva o každý centimetr ledu. Doslova.

V noci na neděli se defenzivní stavidla konečně trochu zvedla a prostor dostali také útočníci. Poprvé se ve vzájemném souboji v play-off prosadily oba týmy, Dallas zvítězil před svými fandy 4:2. Je na tom nyní o něco lépe než Flames, kteří budou muset dotahovat ztrátu. Měrou více než vrchovatou podpořil jejich vítězství také Radek Faksa, který sám jednu branku vstřelil.

Stalo se tak hned v prvním dějství, kdy Esa Lindell obdržel puk na vrchol levého kruhu a vypálil. Český útočník v předbrankovém prostoru jeho ránu lehce tečoval svou holí a Jacob Markström už se mohl jen ohlédnout za sebe. Faksův přínos pro Stars však byl mnohem obsáhlejší, v zápase byl hodně cítit. Kdykoliv byl na ledě, před klecí Calgary bylo zle. Jen chvilku po své trefě zkoušel obkroužit klec Flames a zasunout kotouč na zadní tyči. Tentokrát však byl gólman Calgary přesně tam, kde být měl.

Rovněž v druhém dějství byl Faksa v šanci, v 39. minutě s Lukem Glendeningem vytvořili před brankovištěm Plamenů závar a oba se dostali i k zakončení. Marsktröm si však znovu poradil. Přesto jeho tým prohrál a český útočník byl jedním z faktorů vítězství Stars. Nejen, že si sám vytvářel šance, odváděl také spoustu další práce. Jet se srazit do rohu se soupeřem (však taky dostal za jeden takový střet dvouminutový trest), jít clonit brankáři, to vše číslo 12 v dresu Dallasu zastane. Na výbornou.

Forvard Hvězd přiznává, že se týmu více daří doma. Prostředí American Airlines Center mělo svůj podíl i na výhře. „Jasně, během celého roku se nám dařilo víc na vlastním ledě. Hráli jsme tu skvěle. Je lepší, když máte dav fandů na své straně. Hrát v Calgary bylo složité, fandové tam jsou hluční, ale teď se to otočilo a tu podporu jsme měli my. Díky tomu jsme měli víc sebedůvěry a to nám pomohlo k výhře,“ uvažuje Radek Faksa.

