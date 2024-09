Faksa chtěl změnu, tak ji dostal. V Dallasu jsem přestával být spokojený, přiznal

Od chvíle, kdy opustil rodné Česko a poté OHL, znal Radek Faksa jen Texas. Třicetiletý hokejista byl v roce 2012 dvanáctkou draftu a v posledních devíti sezonách se stal pevnou součástí Dallasu, kde dosáhl mnoha úspěchů. Proč by tedy hráč chtěl takový tým opustit? Za normálních okolností by člověk vítěznou organizaci neopustil. Pro Faksu ale nebyla výměna do St. Louis šokem.

„Po sezoně jsem mluvil s generálním manažerem Jimem Nillem a řekl jsem mu, že nejsem spokojený se svým časem na ledě a podobně,“ řekl Faksa. „Těším se na novou výzvu, v St. Louis jsem spokojený. Věděl jsem, že půjdu pryč, jen jsem nevěděl, kam to bude. Vůbec mě to nepřekvapilo.“

V posledních letech odehrál Faksa od 15 do 18 minut na zápas, byl jasným členem třetí nebo čtvrté lajny. Čas na ledě ale postupně padal. Obě strany cítily, že to chce změnu.

„Chemie v týmu a důvěra, že mě tu chtěli, to je pro mě opravdu důležité,“ řekl Faksa. „Mluvil jsem se všemi. Právě začal kemp, takže s nimi zřejmě budu mluvit ještě víc. Zatím jsem tu ale opravdu spokojený. Město je úžasné, parta kluků je opravdu dobrá, je tu spousta talentu. Nemůžu si stěžovat. Už se nemůžu dočkat, až začne základní část.“

Na jednu stranu bylo snadné opustit Dallas a jít za větší příležitostí. Na druhou stranu je těžké opustit tým, o kterém se opět mluví jako o uchazeči o Stanley Cup, kvůli týmu, který se jím v minulosti stal a snaží se tam znovu dostat.

„Jo, byl jsem tam od draftu,“ řekl Faksa o Dallasu. „Byl jsem tam dvanáct let. Devět let v NHL, pár let v AHL. Byl to můj druhý domov. Byl jsem tam skoro polovinu svého života. Teď je třeba obrátit list a pomoci Blues dostat se znovu do play-off.“

Blues mají něco, co podle Faksových slov měli v Dallasu: dobrou směs veteránů, kteří tvoří jádro týmu, a zajímavých mladých hráčů, kteří vyplňují mezery. Faksa k tomu přináší ingredienci, kterou Blues potřebují.

„Přesně tak. Trochu mi to připomíná i Dallas,“ přikývl Faksa. „Co přináším? Jsem centr, který hodně pomůže dozadu, taky jsem celkem urostlý. Umím hrát i fyzicky. Potřebuji být silný kolem branky, být silný na oslabení, na vhazování.“

Blues nejsou na radaru favoritů snad u nikoho. Faksa si ale myslí, že s tím, jak je soupiska postavena, není důvod, proč se netěšit.

„Cítím to. Ani v Dallasu to nebylo hned,“ řekl Faksa. „Každou sezónu jsme dělali malé krůčky, až jsme se dostali do bodu, kdy jsme mohli být špičkovým týmem. Je to proces. Už letos bychom se neměli vymlouvat, že nebojujeme o play-off. Tam se může stát cokoli. Každý tým může porazit kohokoli.“

