Faksa a spol.? Na tyhle bacha, tohle mohou být výhry za málo peněz

Dva týdny po otevření trhu s volnými hráči v NHL už známe většinu velkých přestupů, ale právě v tichosti uzavřené smlouvy někdy zanechají největší stopu. Některé podpisy možná na první pohled nezaujaly, ale při bližším pohledu se ukazují jako velmi chytré tahy klubových manažerů. Na pět takových se podíval portál The Hockey News.

Třeba Colorado Avalanche podepsalo Brenta Burnse jen na jeden rok za základní plat milion dolarů, ale s bonusy za výkony si může přijít až na pět milionů. I když už jeho produktivita upadla, v minulé sezoně nasbíral za Carolinu 29 bodů a odehrál téměř 21 minut na zápas. V týmu Avs bude mít nižší zátěž, což mu umožní soustředit se na silné stránky jako tvrdé střely a výborný přechod do útoku. Pokud odehraje alespoň 10 utkání, automaticky si připíše třímilionový bonus.

New Jersey Devils sáhli po 36letém ruském útočníkovi Jevgeniji Dadonovovi. Dostal kontrakt na jeden rok za milion dolarů, který se může pomocí bonusů vyšplhat až na 3,25 milionu.

Zkušený křídelník hrál v posledních letech za čtyři různé týmy, ale přesto v loňské sezoně v Dallasu stihl nasbírat 20 branek a 40 bodů. V bonusových podmínkách má 250 tisíc za každých deset odehraných zápasů až do padesáti, a dalších 300 tisíc, pokud se Devils dostanou do play-off a on nastoupí minimálně do čtyřiceti utkání. Manažer Tom Fitzgerald věří, že z něj bude ideální sekundární střelec.

Návrat Radka Faksy do Dallasu vyšel na dva miliony ročně na tři roky. Na první pohled možná vysoká částka za centra, který už šest sezon nepřekročil hranici dvaceti bodů, ale jeho přínos spočívá v jiných činnostech. Faksa patří k nejlepším hráčům na vhazování, je spolehlivý dozadu a výborný na oslabení. Pro finančně svázané Stars, kteří přišli o Mikaela Granlunda, to je vítaná posila do spodních formací.

Boston Bruins si zajistili služby levého křídla Alexe Steevese, jenž přichází z Toronta. Šestadvacetiletý útočník měl skvělou sezonu v AHL, kde nasbíral 62 bodů v 59 zápasech a byl jmenován do druhého all-star týmu. V NHL však zatím odehrál jen 14 utkání. Bruins mu dali šanci na roční kontrakt za 850 tisíc dolarů, a právě tady by mohl konečně dostat prostor a ukázat, že má na nejvyšší soutěž.

Zajímavým podpisem Toronta je Steven Lorentz. Třicetiletý Kanaďan podepsal tříletou smlouvu s průměrným ročním platem 1,35 milionu dolarů. Lorentz byl ještě v roce 2019 hráčem ECHL, ale od té doby nasbíral titul v AHL i Stanley Cup s Floridou. V minulé sezoně nasbíral v dresu Leafs 19 bodů a zapsal 199 hitů, což byl druhý nejvyšší počet v týmu. Na ledě trávil necelých jedenáct minut za zápas, z toho víc než minutu na oslabení. S rostoucím platovým stropem bude jeho smlouva v příštích letech vypadat jako čím dál výhodnější.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+