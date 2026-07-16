Facka do tváře a pak sleva. Trojka draftu k arbitráži nemusí, ale nechala peníze na stole

18. července 16:00Tomáš Zatloukal
V mimořádně situaci se ocitl Kirby Dach. Byť jde o hráče, co pravidelně hraje v NHL, dostal od montrealských Canadiens jako kvalifikační nabídku pouze dvoucestnou smlouvu. Ano, na čtyři miliony dolarů, ze kterých by ovšem na farmě uviděl pouze zlomek. Yahoo Sports o tomto kroku napsal, že jde o facku do tváře. Že by se ale Dach s Habs rozkmotřil? Kdepak. Jen se raději pro všechny případy přihlásil k arbitráži, s montrealským GM Kentem Hughesem našli kompromis.
Chceš jednocestný pakt?
Jistotu, že si vyděláš na farmě stejně jako v NHL? Tak nám dej slevu.
Klidně slevím, ale jen na jedinou sezonu, chci vám na ledě ukázat, že si zasloužím víc.
Zhruba tak nejspíš probíhalo vyjednávání mezi Hughesem a Dachovým taborem.
Výsledkem je roční kontrakt na 3,6 milionu dolarů.
Ne že by si starší z bratrského tandemu (Colton se nedávno dohodl s edmontonskými Olejáři) nepolepšil, vydělá si o pár stovek tisíců dolarů víc, než bral dosud, ale na čtyřmilionovou hranici musel zapomenout.
Proč? Potíží je především zhusta popsaná zdravotní karta. A s ní související nekonzistence výkonů, zpomalený herní vývoj.
ANOTHER YEAR OF KIRBY ????
— NHL (@NHL) July 16, 2026
The @CanadiensMTL and Kirby Dach have agreed to a one-year deal! ???? pic.twitter.com/UIWVTYF29r
Dach odehrál v minulém ročníku jen 37 zápasů, 15krát bodoval. V play-off už mu zdraví drželo, naskočil do všech 19 partií. Ukázalo se, že patří k oblíbeným volbám trenéra Martina St. Louise.
Že jeho slušná hra s pukem i bez něj má v sestavě Canadiens své místo.
Montreal a Dach, to je pouto, co platí od roku 2022. Tehdy přišel forvard, který se kdysi stal trojkou draftu, od chicagských Blackhawks za výběry v první a třetí rundě tehdejšího draftu.
Černí jestřábi si pak zajistili práva na Franka Nazara a Gavina Hayese. V Chicagu tak nejspíš nelitují.
A co Habs? Dach ještě zcela nenaplnil svůj potenciál, nicméně se dostává do toho nejlepšího hokejového věku. Možná ho čeká zlomový ročník, takový, co bude definovat jeho kariéru.
Věříte mu, že zazáří? Empatičtějšího kouče si nemohl přát...