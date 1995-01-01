Fabbriho čeká návrat do NHL! Podepsat by měl v následujících dnech

28. listopadu 18:50Jakub Ťoupek
Podle Elliotta Friedmana se v blízké budoucnosti očekává, že si Robby Fabbri najde nové angažmá. Velkým favoritem na jeho podpis byla Ottawa, která je ale ze hry venku. Fabbri, který začal rok na try-outu s Pittsburghem, tak po rostoucím zájmu z ligy naznačil, že se brzy znovu objeví na ledových plochách.
Stále teprve devětadvacetiletý forvard odehrál v nejlepší hokejové lize světa 10 sezón postupně ve třech organizacích. Na 21. pozici ho v roce 2014 draftovalo St. Louis, kde strávil necelé 4 sezóny, 5 let odehrál v Detroitu a v minulé sezóně působil v Anaheimu.
V rámci volných přestupů se mu nepoštěstilo najít tým na plný úvazek. Pittsburgh si jej vzal na zkoušku, kontrakt s ním však ale nepodepsal. Elliotte Friedman nyní přišel s informací, že se hokejové kariéře Robbyho Fabbriho blýská na lepší časy.
V minulé sezóně nastoupil Fabbri ve 44 zápasech za Anaheim, ve kterých zaznamenal 8 gólů a 16 bodů, čímž se jeho celková bilance za kariéru zvýšila na 106 gólů a 216 bodů ve 442 zápasech. Teprve čas ukáže, jak produktivní bude rodák z Ontaria po svém návratu do NHL. Ale pro jakýkoli tým, který potřebuje posílit sestavu, by Fabbri byl fantastickou posilou.
Jako vždy je hlavním problémem jeho zdraví. Fabbri utrpěl tři ruptury předního zkříženého vazu a během své kariéry vynechal několikrát značnou část sezóny, což k jeho tržní hodnotě rozhodně nepřispělo. Navzdory tomu zůstává lukrativním zbožím, obzvlášť když je zdravý, může být přínosem v přesilovkách i při oslabeních.
Podle Friedmanova nejnovějšího článku se Fabbri bude tento týden snažit najít si nový tým a ačkoli toho zatím víme velmi málo, Friedman uvedl, že to nebude Ottawa, o které se prozatím spekulovalo nejvíce.
Zatím Fabbri trénuje s juniorským týmem z OHL. Winsdor Spitfires mu nabídli, aby se s nimi dostal do formy a připravil se na návrat do NHL. Ten je velmi blízko.
