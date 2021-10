Experti NHL.cz: Tampa znovu favoritem, Habs úspěch nezopakují. A co šance Čechů na ZOH?

Už je to opět tady. Týmy dělají poslední škrty na soupiskách a kolotoč kanadskoamerické NHL se co nevidět znovu rozjede. Tradičně jsme se před začátkem základní části zeptali šéfredaktora Jana Šlapáčka a našich nejzkušenějších redaktorů Jiřího Laciny a Tomáše Zatloukala na jejich názory a odhady před blížícím se ročníkem.

Tampě se v minulé sezóně povedla obhajoba titulu. Kdo podle vás patří k hlavním aspirantům na Stanley Cup letos?



Jan Šlapáček: Mezi největší favority na zisk Stanleyova poháru řadím Colorado, Tampu a Vegas. Nedivil bych se, kdyby se výrazněji prosadila Florida. A zapomenout nejde ani na Islanders, kteří působí nenápadně, ale v posledních sezónách mají velmi dobré výsledky.

Jiří Lacina: Určitě opět Tampa, už několikátý rok Colorado a čím dál víc se mi líbí efektivní a disciplinovaná hra Islanders. NHL je vyrovnanější, než kdy byla. Rozhodnou maličkosti.

Tomáš Zatloukal: Asi by nikoho příliš nešokovalo, kdyby se Bolts povedl trepeat, tedy třetí zisk poháru za sebou. Tleskám jim za podpis Coreyho Perryho, pro něhož mám poslední léta slabost. Přece jen patří k vymírajícímu typu hokejisty à la Bobby Clarke. Často se mluví o Coloradu, Lavinám by moc pomohlo, kdyby Nazem Kadri tentokrát ukočíroval emoce. Mezi favority řadím i Carolinu a Floridu, mančafty, co mě po hokejové stránce baví a mají perspektivu. A černý kůň? Washington by mohl vyždímat maximum z Anthonyho Manthy a pokusit se vyhrát ještě jednou se současným jádrem.

Jak vidíte naděje poraženého finalisty z Montrealu? Zopakují Price a spol. nečekaný úspěch, nebo bylo loňské tažení jen ojedinělým výkřikem do tmy?



JŠ: Montrealu vůbec nevěřím. V minulém ročníku bojoval v kanadské divizi a jsem toho názoru, že to byl hlavní důvod toho, že se do play-off vůbec dostal. Letos se vrací zpátky do Atlantické divize a navíc budou Canadiens chybět lídři v podobě Webera či Price, jenž bude určitou část sezóny chybět.

JL: Rozhodně nezopakují. V play off obvykle přeju kanadským klubům. Fanoušci si v Kanadě umí užít úspěchy svých mužstev zpravidla víc než kdekoli v Americe, takže jsem měl z dlouhé cesty Habs za pohárem radost. Šlo ale hlavně o souhru příznivých okolností, ne o výsledek koncepční práce.

TZ: Nevidím to tak černobíle. Habs si finále jednoduše uhráli, byť mnohdy si počínali vyloženě oportunisticky. Ukázali ale vůli a houževnatost, splnili tak základní podmínky pro úspěch ve vyřazovacích bojích. Marcu Bergevinovi se povedla sázka na veterány. Ti jsou teď fuč. Stejně jako Phillip Danault. Co šance na zopakování parádní jízdy a splnění přání letní posily Davida Savarda také rozhodně nezvyšuje, je ztráta Shea Webera. Bez debat bude citelně chybět. V tuto chvíli vidím ve Východní konferenci jiné adepty na trofej Prince z Walesu. Na druhou stranu je tu Savard, vrací se Jonathan Drouin, "KK" nahradí Christian Dvorak, Cole Caufield zaútočí na Calder Trophy. Na play-off by to stačit mělo.

Který klub nejvíce posílil? Chicago, New Jersey nebo někdo úplně jiný?

JŠ: Zmíněné týmy rozhodně posílily a bude zajímavé sledovat, jak se jim sezóna vydaří. Chicago osobně vidím v play-off, New Jersey to bude mít vzhledem ke své divizi složitější. Kromě tahů některých favoritů na Stanleyův pohár mě hodně zaujalo dění ve Philadelphii, která se rozhodla okysličit sestavu. Hodně se těším i na spolupráci Jakuba Voráčka s Patrikem Lainem v Columbusu.

JL: Moc se líbí posily Edmontonu. Hyman, Ceci, kdysi fenomenální Keith, který jak doufám, chytí novou motivaci. New Jersey ulovilo hvězdného Hamiltona a Tatara. Detroit zajímavě dobudovává Steve Yzerman. Asi bych nemluvil o „posílení“, ale docela zarážejícím způsobem překopala své brankoviště Carolina. Na tu budu zvědav. Z českého pohledu zajímavě posílilo Toronto, kde máme najednou tři zástupce. Moc bych přál hlavně Kašemu, aby byl konečně fit a potvrdil, že ještě do NHL patří. Tátova dřina přivedla oba syny do NHL, Ondru úplně, Davida řekněme na práh, a moc mě mrzí, s čím se poslední dobou Ondra potýká a jakým způsobem svou pozici v podstatě ztratil.

TZ: Tady bych to rozdělil na dvě kategorie. Na kluby, kterým se povedlo vylepšit kádr trejdy a podpisy, a na ty, jimž se vrací marodi. Do té první skupiny určitě patří Chicago i New Jersey, zajímavá je all in taktika v podání Islanders, budou staří, ale kvalitní. Pak tu je Winnipeg, jemuž se podařilo přivést pár solidních beků, včetně Natea Schmidta. Pokud si všechno sedne, budou Tryskáči nebezpeční a nevyzpytatelní. K té druhé sortě: tam vyčnívá Dallas, Hvězdy se musely letos obejít bez Tylera Seguina, teď je výtečný centr podle všeho zpátky. Columbusu se vrací Gus Nyquist, to určitě bodne.



Velkou neznámou je právě mužstvo Chicaga: po roční pauze se vrací kapitán Jonathan Toews, za Blackhawks budou nově hrát hvězdní Seth Jones a Marc-André Fleury. Co od tohoto mixu mládí a zkušeností očekáváte?

JŠ: Jak jsem zmínil v předchozí odpovědi. Chicagu věřím, že se dokáže probojovat do vyřazovacích bojů a v nich být důstojným soupeřem a potrápit kohokoli. Pokud si Fleury přenese formu z Vegas a Patrick Kane bude úřadovat, může klidně sezóna Blackhawks skončit velkým úspěchem.

JL: Není to úplně to samé, nicméně před mnoha lety jsem (po klíštěti) s chronickou mnohaměsíční únavou bojoval, takže jsem s Toewsem hodně cítil. O jeho problémech jsem psal. Moc mu přeju úspěšný návrat na led. Chicagu jsem věřil i v době, kdy ho ostatní odepisovali. Na některých postech je pořád velmi silné, jinde jsou to záplaty. Pokud bude Toews v pořádku, play off můžou udělat.

TZ: Očekávám výkony jako na houpačce a boj o holý postup do vyřazovacích bojů. Jasně, na papíře to nevypadá vůbec zle, mix mládí a zkušených borců zaujme, ale asi se shodneme, že soupisky naprosté špičky NHL vypadají jinak. Myslím si, že Blackhawks budou poměrně dost inkasovat, čemuž nezabrání ani obhájce Vezinovy trofeje, ani Seth Jones. Letos se učili vítězit, zažívali cenné lekce, konkurence ovšem nespí. Černé jestřáby budu sledovat i kvůli bratrským dvojičkám a samozřejmě Dominiku Kubalíkovi, kterému bych přál, aby definitivně vystřelil mezi hvězdy NHL.

Do NHL vstoupí nováček ze Seattlu, který už během rozšiřovacího draftu získal zajímavé hokejisty a po otevření trhu s volnými hráči ulovil další. Dostane se tým složený Ronem Francisem do play-off?

JŠ: Pacifická divize má za mě dva jisté postupující (Vegas, Edmonton) a ten zbytek se bude mezi sebou prát o třetí příčku, případně divokou kartu. Věřím, že právě na jedné z těchto pozic může Seattle klidně i skončit.

JL: Pozice nováčka je těžká, ale Ron Francis je inteligentní, uvážlivý člověk. Bude to propracovaný, odpovědný, organizovaný hokej. Na hraně play off se budou pohybovat.

TZ: Se vší úctou k práci Rona Francise jsem spíše skeptický. Philipp Grubauer je sice finalista Veziny, jenže analytické údaje ho mezi brankářské fantomy úplně neřadí. Obrana možná bude mít potíže s rychlostí, což ostatně ukázal Connor McDavid v přípravě, když si z ní udělal trhací kalendář. Útoku chybí dva, tři kvalitní borci, lajny Zlatých rytířů vypadaly před nováčkovskou sezonou lépe. Francisovi se ani nepovedlo nashromáždit tolik materiálu pro pozdější obchody jako Georgi McPheemu před čtyřmi lety. Vidím to spíše na nepostup.

Je poněkud smutné sledovat dění okolo Jacka Eichela, kterému kluboví lékaři stále nepovolili kýženou operaci zad. Nastoupí ještě hvězdný centr někdy za Buffalo, nebo je to definitivně uzavřená kapitola?



JŠ: Překvapilo by mě, kdybychom Eichela ještě v dresu Sabres viděli. Zdá se, že veškerá pouta mezi ním a klubem jsou zničená a oběma stranám by prospělo, aby tahle spolupráce skončila. Je však velkou otázkou, který klub se dokáže se Sabres domluvit. Bude to v průběhu sezóny určitě hodně velké téma.

JL: Předně bych na jeho místě vyslyšel klubové doporučení a neřešil věc operativně. To by měla být - zvlášť u páteře - až poslední možnost. Konzervativní postup (třeba u nás aplikuje MUDr. Smíšek na nápravu vyhřezlých disků velmi úspěšně tzv. SM terapii) mohl už dáno přinést nějaký výsledek. Celkově se mi Eichelův přístup nelíbí, už před zraněním dával mohutně najevo, jak v Buffalu trpí. Jak to všechno dopadne, je hlavně na něm. Podle mě pokračovat u Sabres nechce.

TZ: Těžká otázka. Za desítky milionů dolarů. Souhlasím s Garym Bettmanem, který tvrdí, že obě strany mají jen ty nejlepší úmysly a snaží se o co nejlepší řešení. Jen ty představy nejsou stejné, naráží na sebe, vznikají třecí plochy. Před pár měsíci jsem si byl jist, že je vymalováno a Eichel půjde jinam, teď už jsem v soudech opatrnější. Těch informací je relativně málo a případ působí dosti nepřehledně a složitě. Jednoznačný názor na tuto kauzu nemám, ale spíš se přikláním k tomu, že by oběma táborům prospěl rozchod.

Otázka na závěr — v zimě se NHL zhruba na tři týdny zastaví kvůli Olympijským hrám. Může v Pekingu český tým zabojovat o cenný kov?



JŠ: Nemyslím si to, i když bych se rád pletl. Kvalita konkurenčních výběrů bude obrovská.

JL: Je mi líto, ale pokud jsme medaili nezískali v Koreji a nevozíme je ani z MS, neumím si představit, že jí získáme zrovna tady. Srdce samozřejmě bude fandit, rozum mu jen staví mantinely. Turnaj bude každopádně skvělou podívanou a moc se na něj těším.

TZ: Samozřejmě, že může. I díky formátu turnaje, favority stačí porazit jednou, ne čtyřikrát jako ve Stanley Cupu. Rád bych pod pěti kruhy viděl Davida Krejčího, snad se tam ukáže. Zájem prý má. Těším se na mladé pušky, v čele s Martinem Nečasem. Doufám, že bude dál stoupat hvězda Filipa Hronka a Michal Kempný si užije trochu toho hokejového štěstí. Už by si to zasloužil. Horké kandidáty na zisk medailí vidím jinde v čele s Kanadou, my můžeme jen překvapit a napsat další hokejovou pohádku. Kdo z nás by si to nepřál?

