Expert: Zadina? Má na druhou lajnu! V Detroitu mu dají čas rozkvést

Zdá se vám, že Filip Zadina zatím v NHL díru do světa neudělal? Ano, jeho kratičká kariéra lze hodnotit takto příkře, ale znáte to. Jeden vidí číši poloprázdnou, druhý zase poloplnou. Český útočník má za sebou dosud nejlepší sezonu za velkou louží, vytvořil si osobní maximum v počtu bodů (24). Učil se chodit do míst, kde to bolí. Piloval detaily ve své hře, dál se snaží skloubit své přirozené ofenzivní instinkty s radami a postřehy zkušenějších. Naplní svůj potenciál?

Když z něj udělali detroitští Red Wings šestku draftu roku 2018, bylo to možná mírné překvapení.

V Česku totiž panovalo přesvědčení, že překoná umístění Pavla Zachy a bude v TOP5.

Když teď přijde na Zadinu řeč, neřeší se, jestli neměl jít o příčku dřív, ale zda Rudá křídla neudělala se svou volbou chybu. 61 bodů za 160 odehraných zápasů skutečně není bilance, která oslní.

Nezapomínejte ovšem, že Zadinovi je stále teprve dvaadvacet. A že v Detroitu s ním dál chtějí pracovat, pomoct mu k úspěchu. Dlouhodobě, koncepčně. Těžko by mu jinak generální manažer Steve Yzerman nabídl novou tříletou smlouvu.

Zkušený funkcionář s pověstí geniálního stratéga vidí Zadinovo umění a potenciál. A dobře ví, i díky své veleúspěšné kariéře, že některým hráčům přivyknutí na nejvyšší úroveň trvá déle. A rozvinou svůj talent naplno až kolem čtyřiadvaceti, pětadvaceti.

Říká se jim "late-bloomers" a nejčastěji se jako příklady uvádí Ryan Getzlaf či Ed Belfour. Zadina se k nim dost možná připojí. A třeba se rozparádí už v ročníku 2022/2023.

Pardubickému odchovanci věří třeba Corey Pronman, vyhlášený machr na mladé hráče z The Athletic.

"Filip je velmi talentované křídlo. Umí střílet góly, má šikovné ruce. Solidně bruslí, měl jsem jen dříve výhrady k jeho přístupu. Už nemám. Vidím ho jako hráče do druhé lajny, ale rozhodně nevylučuji možnost, že skončí ještě lépe," píše.

Zadinu zařadil v žebříčku talentů do 23 let na 80. místo. Jasně, v NHL jsou a do slavné ligy se řítí zářnější dravci, ale Zadinu by bylo pošetilé odepisovat. V Detroitu mu novým kontraktem vyjádřili důvěru a darovali čas.

Teď je na něm, aby obojí využil. Pronman vyzdvihuje jeho střelu, ostatně ta, ať už přesný tahák či prudký golfák, platí za jeho největší zbraň. Je ta pravá chvíle rozpoutat v barvách Red Wings kanonýrské závody s krajany Jakubem Vránou a Dominikem Kubalíkem.

Pomoct by k tomu Zadinovi mohl nedávno jmenovaný kouč Derek Lalonde.

Přinese svěží vítr, čerstvé impulsy, sejme z české jedenáctky tlak. Zadina u něj začne s čistým stolem, jeho historie s Jeffem Blashillem je minulostí. I to je důvod, proč se na Zadinovy výkony v nové sezoně těšit.

Share on Google+