Experiment skončil: Penguins se chtějí zbavit Karlssona, ale kdo ho vezme?

Erik Karlsson měl být tím, kdo pomůže Penguins k poslednímu velkému úspěchu éry Sidneyho Crosbyho. Místo toho se stále častěji spekuluje, že se Pittsburgh svého nejdražšího obránce pokusí zbavit – pokud najde někoho, kdo si vezme jeho obří kontrakt.

Podle zdrojů blízkých klubu by generální manažer Kyle Dubas Karlssona „vyměnil okamžitě“, kdyby měl možnost. A skutečně se o to pokouší. „Je k dispozici, ale Pittsburgh by musel podržet část jeho platu,“ potvrdil jeden z manažerů Východní konference pro The Athletic.

Důvod je jednoduchý: Karlsson do Pittsburghu nezapadl. Na chvíle, kdy připomínal ofenzivního génia a trojnásobného vítěze Norris Trophy, připadá až příliš mnoho momentů, kdy vypadal jako škodivý element.

Problémem však je jeho smlouva. Ačkoli San Jose stále přispívá 1,5 milionu dolarů na jeho plat, Penguins si ho musí držet do sezony 2026/27, kdy mu bude téměř 37 let. Pokud ho chtějí vyměnit, budou muset pravděpodobně přispět další částkou, aby byl pro jiné týmy atraktivnější.

Když Penguins Karlssona přivedli, zbavili se několika nevýhodných smluv z éry Rona Hextalla. Na papíře to dávalo smysl – dát Crosbymu, Malkinovi a Letangovi poslední šanci na pohár. Jenže tahle sázka nevyšla. Karlsson nebyl tím chybějícím dílkem skládačky, naopak ještě víc zvýraznil obranné nedostatky týmu.

Pittsburgh chce omladit kádr a budovat tým, který bude schopen vyhrávat i po konci Crosbyho éry. Pokud mají mladé posily přijít, musí se někde uvolnit místo pod platovým stropem. A Karlsson je očividně první na ráně.

Karlssonovo jméno je na trhu, ale žádný tým se zatím nehrne, aby si ho vzal. „Pokud bude obklopen kvalitní defenzivní podporou, může být stále užitečný,“ tvrdí jeden z manažerů NHL. Jenže to je velké „pokud“.

