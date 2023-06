Ex-kapitán na odchodu! Winnipeg opustí i Wheeler, řeší se dvě varianty

Tryskáči přicházejí o své "top guns". Ten nejvěhlasnější personál je na odchodu, kromě Pierra-Luca Duboise, který míří do kabiny Králů z Los Angeles, se mají stěhovat i Connor Hellebuyck, Mark Scheifele a také Blake Wheeler. Ten býval do loňského září kapitánem Jets, poté ovšem o céčko přišel. A to byl jasný signál, že představy o idylické atmosféře v kádru Winnipegu jsou jednoduše naivní. Stal se mužem na odstřel. A k tomu má dojít právě teď.

Co s Wheelerem?

Možnosti jsou dvě.

A ani jedna nezní "necháme si amerického forvarda dál ve svých řadách". První a tou nejvýhodnější představuje samozřejmě trejd. A ze zámoří jdou zprávy, že se generální manažer Kevin Cheveldayoff snažil najít potenciální zájemce.

Jenže Wheeler nejspíš není úplně v kurzu. Horké zboží vypadá jinak než šestatřicetiletý veterán, jemuž ubývají síly. Už čtyři sezony v řadě nepřekonal metu 70 bodů, třikrát za sebou skončil pod hranicí 20 branek.

Možná by se mohla povést nějaká "průhledně nevýhodná" výměna po vzoru čerstvého transferu Taylora Halla a Nicka Foligna do Chicaga. Blackhawks za hráčskou kvalitu obětovali farmáře.

Proč bostonští Bruins kývli? Kvůli maximální úspoře, chtěli získat co nejvíce prostoru pod platovým stropem.

Cheveldayoff ale ví, že se s Wheelerem ani takový obchod nemusí povést. Ne snad, že by autor 922 bodů byl marným plejerem, vůbec ne. Vždyť byl v uplynulé sezoně produktivnější zmínění Hall s Folignem. Ale množství klubů, které si zcela převezmou nákladnou smlouvu, je limitní.

Wheeler má stropovou zátěž 8,25 milionu dolarů. A jeho přestup kompilkuje i fakt, že má v kontraktu klauzuli o nevyměnitelnosti. Dokonce nemůže být poslán bez svého souhlasu ani na farmu.

Sám se prý aktivně snaží trejd umožnit a uspíšit, ale klapnout to nemusí. A tak Cheveldayoff zvažuje i jinou variantu. Vyplacení.

Jak píší za velkou louží, bylo by to rázné a snad až nedůstojné rozloučení s bývalým lídrem Jets. Wheeler toho odehrál v dresu Winnipegu obrovské penzum, dokonce je s klubem spojený už od časů, kdy ještě působil v Atlantě a jmenoval se Thrashers.

Zároveň je potřeba říct, že by šlo o cestu nejmenšího odporu.

Wheeler byl tím, kdo byl nejhlasitějším kritikem kouče Ricka Bownesse po marném boji o postup do play-off. Nemůže zůstat, protože zůstává Bowness. A tak pokud to nepůjde v příštích dnech výměnou, přijde onen zmiňovaný buy out.

Okno, kdy k tomuto kroku lze sáhnout, se ovšem uzavírá k 30. červnu. Ano, již tento pátek.

