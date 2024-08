Evropa se může těšit na NHL! Liga se chce ukázat třeba v Londýně

Mezinárodní vzepětí světového hokeje jede dál. NHL bude pokračovat v rozšiřování své evropské působnosti, oznámil to sám její zástupce. „Máme seznam míst, kam bychom chtěli přivést týmy, hrát zápasy a rozvíjet trhy,“ řekl zástupce komisaře NHL Bill Daly. „A nakolik se zdá, že jsme se tak trochu usadili v rotaci Finsko, Švédsko, Česko, s tím bych se příliš nespokojil, protože si myslím, že se to v krátké době pravděpodobně změní.“

Zápasy základní části se hrály ve Stochkolmu, Göteborgu, Tampere, Helsinkách a Praze, další přípravné duely pak NHL nachystala pro Bern, Lausanne, Mnichov a Kolín nad Rýnem.

Tohle by se ale mohlo změnit, NHL se dívá hlavně do Anglie.

„Do Londýna se chceme vrátit,“ prohlásil Daly. „Německo i Švýcarsko jsou hlavními kandidáty na ostré zápasy, a to pravděpodobně v nepříliš vzdálené budoucnosti.“

Daly také řekl, že očekává, že se NHL vrátí do Austrálie na přípravné zápasy. Poprvé se liga na jižní polokouli vydala, loni v září 2023 sehrály týmy Arizony a Los Angeles dva duely v Melbourne.

„Byla to pozitivní zkušenost,“ dodal Daly. „Začínáte u hráčů a týmů a u toho, zda měli pozitivní zkušenost, a samozřejmě to byla dlouhá cesta, abyste odehráli dva zápasy. Ale zpětná vazba od obou klubů byla dobrá, což usnadňuje přesvědčit další kluby, že Austrálie by byla smysluplná iniciativa. Vše, co jsme od toho očekávali, z obchodního hlediska úspěšně klaplo.“

Hráči NHL by se měli zúčastnit také olympijských her v Miláně a Cortině v roce 2026, ačkoli liga stále jedná s Mezinárodním olympijským výborem, Hráčskou asociací NHL a Mezinárodní hokejovou federací.

„Pokud vím, co se týče místa konání, jsou tam na dobré cestě,“ řekl Daly. „Počítali s tím, že v říjnu roku 2025 dokončí stadion a v prosinci budou moci odehrát testovací turnaj, což je podle mě důležité. Aréna je v pořádku. Ještě jsme vše nedořešili s MOV ani s hráčskou asociací NHLPA a IIHF. Na tom se ještě tak trochu pracuje, ale neočekávám žádné problémy.“

