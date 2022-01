Evander Kane do Edmontonu? Dohoda je prý na spadnutí, McDavid krčí rameny

Skutečně dlouho nebylo v diskuzích se zaměřením na NHL toliko zábavného čtení, jako je nyní v souvislosti s Evanderem Kanem. V San Jose zapovězený hráč je údajně v hledáčku několika klubů, přičemž velmi aktivní je zejména Ken Holland z Edmontonu.

Dohoda je prý na spadnutí.

Holland čelí kritice, že za těch několik let u Olejářů s týmem nepohnul ani po milimetr. V brankovišti stále chybí jistota, obrana inkasuje a útok stojí na dvou hráčích. Tonoucí se stébla chytá. „Věřím v druhé šance,“ řekl manažer Olejářů na adresu průšviháře, s jehož agentem právě jedná.

Seznam hříchů třicetiletého potížisty už je pořádně dlouhý. Nadělal obří dluhy. Manželka ho obvinila ze sázení na vlastní zápasy. Až potud NHL všechno velkoryse přehlížela a vzdor slibům nic nevyšetřila. Pohár přetekl, když Kane zfalšoval doklad o očkování. Z jeho krátkého farmářského angažmá víme, že i v AHL „nedodržel covidový protokol“.

Opravdu může chlapík, k němuž se postavila zády celá kabina Sharks, být lékem na problémy Oilers? Většina fanoušků nad představou podpisu kontroverzního útočníka nejásá.

Edmontonské noviny připomínají, že když byl Kane vypoklonkován z Buffala, Jot Thornton chtěl natolik demonstrovat tlustou čáru za minulostí, že Kanea v San Jose osobně vyzvedl autem na letišti. Novináři se ptají, zdalipak někdo vyzvedne Kanea v Edmontonu?

Tentokrát bude asi stačit, když proti němu nikdo veřejně nevystoupí.

„Nejsem tady, abych diskutoval určitě věci. Jestli se to fanouškům nelíbí, jestli se to novinářům nelíbí, tak to tak prostě je. Některé věci s vámi opravdu nemusíme probírat,“ řekl vyhýbavě Connor McDavid, který se po několika dnech odpočinku na covid listině chystá k návratu do hry.

Trenér Tippett i další oslovení hráči si dávají zatracený pozor, aby jejich komentáře nevyzněly špatně. Kane je nesporně šikovným útočníkem. I kdyby ale sekal do konce sezóny latinu, je zrovna on náplastí na nejbolavější místo v sestavě Oilers?

„Hodně se toho napovídá. Mluvil jsem s Kennym (Hollandem) a právě proto ho mají všichni tak rádi. Je jako otevřená kniha. Udržuje s námi velmi otevřenou komunikaci, takže známe situaci. Evander je skvělý hráč, ale všechno jsou zatím jen spekulace,“ dodal trochu tajemně McDavid.

