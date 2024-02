Entrée z říše snů. Lindholm koketoval se zápisem do historie

Musíme mu rychle najít místo, znělo z Vancouveru, když vítali před pár dny novou posilu. Dlouho to opravdu netrvalo. Elias Lindholm se zařadil na křídlo druhé formace a v prvním utkání za nový tým přispěl dvěma trefami k těsné výhře 3:2 nad Carolinou.

„Cítil jsem se docela dobře. Samozřejmě před zápasem to byly trochu nervy. Spousta nových věcí. Hráli jsme dobře, bylo to na úrovni play off,“ hodnotil devětadvacetiletý Švéd.

Lindholm nebyl levný. O jeho trejdu jsme podrobně psali. Tím větší tlak na sebe bude zkušený útočník cítit. Vancouver neprohrál v základní hrací době jedenáct utkání, jeho další výhra se ale nerodila lehce. Lindholm nevypadal, že by ho přestávka nějak negativně postihla. Působil svěže. Pohyboval se rychle. A nakonec koketoval se zápisem do historie.

Po druhé trefě ve 37. minutě měl celou třetinu k dovršení hattricku. Stal by se prvním hráčem Canucks, jenž vstřelil hattrick proti Carolině. Naposledy takto z hokejistů Vancouveru uspěl Anthony Tanti v lednu 1984, ale bylo to ještě proti Hartfordu. Dříve narození si možná Tantiho vybaví z pražského mistrovství světa 1985, kde reprezentoval Kanadu.

„Samozřejmě bylo úlevou skórovat. Hraju tady se spoustou skvělých bruslařů a opravdu semknutou partou. Určitě je pořád dost věcí, kde se můžu zlepšit, ale poperu se s tím,“ slíbil Lindholm.

Nadšený z nového spoluhráče byl hlavně Quinn Hughes. „Obrovská posila. Určitě nebude dávat dva góly každý večer, ale vhazování, bojovnost, obranná hra, podpora puku... A v útočném pásmu je to ohromný hráč,“ jmenoval přednosti zkušeného Švéda čtyřiadvacetiletý zadák.

Prvním gólem srovnával v přesilovce na 1:1, když tečoval právě střelu Hughese. „Trochu klika. Moc gólů tečí jsem letos nedal. Byl to opravdu šťastný dotek,“ vyznal se autor branky.

Také gól na 2:1 byl ale po teči, opět Hughesovy střely. Ten okamžitě pasoval posilu na mistra takových situací. „Kdybych vypálil padesát puků, devětačtyřicet by jich umístil. Víme, že jde o hodně šikovného hráče, vždyť dal předloni 42 gólů. To se jen tak nepřihodí. Je to excelentní, opravdu excelentní hokejista, bude se mu tady dařit,“ věří první bek Canucks.

Na 3:2 pro Vancouver nakonec zlomil výsledek J.T. Miller. Canucks neprohráli po šedesáti minutách dvanáctý zápas v řadě. Thatcher Demko vyhrál deváté utkání po sobě. Hughes bodoval posedmé v řadě (1+12). Filip Hronek naopak už osm zápasů čeká na bod.

