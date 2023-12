Emotivní návrat na jedničku. Driedger chytal v NHL po 19 měsících

V takových chvílích jsou sportovci na dně. Jiskřička naděje ne a ne vzplanout. Když se pak ale dočkají vytouženého návratu, cloumají s nimi pozitivní emoce. Přesně tohle byl případ brankáře Chrise Driedgera, který zvítězil při svém návratu.

Devatenáct měsíců po svém posledním startu v NHL ukončil Chris Driedger nejtěžší období své kariéry večerem, na který nikdy nezapomene.

Po dvou sezonách, ve kterých chyběl, se postavil do branky proti Calgary a vypadalo to, že nikdy ze hry ani nebyl. Třicet z jeho 37 zákroků přišlo v závěrečných dvou třetinách zápasu, v němž jeho tým vyhrál nad Flames 2:1. Byl na něj spoleh.

„Je to určitě jedna z největších nepřízní osudu, které jsem kdy v kariéře čelil,“ řekl Driedger o těžkém boji, který začal přetrženým zkříženým vazem, jenž utrpěl v zápase o zlatou medaili na mistrovství světa před skoro dvěma lety.

„Byla to dlouhá cesta, spousta hodin strávených s lékařským personálem, kdy jsem se věnoval bruslení, a tak trochu jsem se věnoval sám sobě a sledoval to z tribuny,“ popisoval. „Jít zase na led, vrátit se… Bylo to dost emotivní.“

„Byl to dlouhý proces, absolvovat rehabilitaci, být na farmě, začít tam tuto sezonu, je to hodně nepříjemné. O to lepší pocit mám, že se mi to povedlo,“ radoval se ještě.

Driedger v minulé sezoně neodehrál v NHL ani jeden zápas, dlouhou rekonvalescenci po operaci kolena zakončil čtrnácti zápasy v AHL, kterými zakončil strastiplnou sezonu.

V současném ročníku zatím v 15 zápasech za Coachella Valley předváděl parádní výkony a konečně se dočkal povolání do NHL. Tohle prostě liga umí – velké návraty, velké příběhy.

„Byl vynikající od první třetiny až do konce,“ smekl trenér Seattlu Dave Hakstol. „Měl tam několik zákroků v oslabení, pak tam byl jeden těsně před koncem, byl prostě rozdílový hráč. Mám z něj opravdu radost. Tvrdě pracoval, aby dostal takovou příležitost.“

Řečí čísel – 97,4 % úspěšnost zákroků, jediný inkasovaný gól. Třešničkou na dortu by bylo snad jen čisté konto.

„Prostě skvělý,“ dodal Alex Wennberg. „Nějakou dobu chyběl, ale i tak šlo vidět, jak dobrý je. Vyhrál nám zápas.“

Share on Google+