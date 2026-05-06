Emotivní konec srdcaře. S jistotou opustí Montreal, zájemce by byl

9. června 14:00David Zlomek
Jedna z nejvýraznějších a nejvěrnějších tváří novodobé historie Montrealu Canadiens balí kufry. Čtyřiatřicetiletý útočník Brendan Gallagher, který za slavný kanadský klub odehrál úctyhodných 911 zápasů v základní části, po čtrnácti letech v organizaci definitivně končí. Sám hráč to v emotivním rozhovoru během výstupních mediálních testů se slzami v očích přiznal. Takže co dál?
Generální manažer Kent Hughes a zbytek vedení Canadiens chtějí svému dlouholetému bojovníkovi vyjít vstříc. Podle insidera Davida Pagnotty z portálu The Fourth Period se klub chce za každou cenu vyhnout vykoupení ze smlouvy, které by zatížilo platový strop na další roky. Prioritou číslo jedna je pro Montreal klasická výměna, i kdyby si Canadiens museli ponechat část jeho platu.
Gallagher totiž vstupuje do závěrečného roku svého kontraktu, který sice znamená zátěž pro platový strop ve výši 6,5 milionu dolarů, ale jeho reálný plat pro nadcházející sezonu činí už jen příznivější 4 miliony.
A zájem z druhé strany je reálný. Gallagherův agent Gerry Johansson v pondělí potvrdil, že už stihl s vedením Canucks navázat přímý kontakt. „Zpočátku projevili jasný zájem, ale mají ve své skládačce spoustu dalších pohyblivých dílků. Celá věc leží na jejich stole a já věřím, že o Brendana stojí. Teď je to jen otázka toho, zda se to podaří finančně a strukturálně skloubit,“ mírnil přehnaný optimismus agent.
Vancouver momentálně prochází hlubokou přestavbou týmu, což otevírá prostor pro spekulace o větším trejdu. Nabízí se například varianta s útočníkem Jakem DeBruskem. Fyzicky skvěle vybavený forvard se totiž nechal slyšet, že nechce být součástí dlouhé přestavby a raději by zamířil do ambicióznějšího týmu, kterým by pro něj Montreal po letošním postupu do finále Východní konference mohl být.
Canadiens by v takovém případě museli k balíčku kolem Gallaghera přihodit další aktiva, ale křídlo pro elitní formace je přesně to, co klub v létě na trhu hledá.
Pro Montreal to každopádně bude extrémně rušné léto. Kromě vyřešení situace kolem Gallaghera se vedení netají tím, že chce přivést elitního centra na druhou pozici a k němu dalšího urostlého, fyzicky hrajícího útočníka, který by dokázal držet krok s mladými puškami v prvních dvou pětkách.
Odchod ikony, která pro klub na ledě cedila krev od draftu v roce 2010 a nastřílela v jeho dresu 246 gólů, tak bude prvním velkým krokem k další evoluci Canadiens.