Elitní posila pro Carolinu! Na šest let podepsal Ehlers

Carolina Hurricanes ulovil a jedna z největších ryb letošního volného trhu. Nikolaj Ehlers opouští po deseti sezonách Winnipeg a stěhuje se na jihovýchod USA, kde podepsal šestiletou smlouvu v hodnotě 51 milionů dolarů. Dánský křídelník si tak ročně přijde na 8,5 milionu a stává se další výraznou tváří útoku Canes.

„Nikolaj byl nejlepší volný hráč na trhu a jsme hrdí, že si za svůj nový domov vybral právě Carolinu,“ uvedl generální manažer Eric Tulsky. „Je to nesmírně talentovaný křídelník, výborný bruslař, který perfektně zapadne do našeho systému.“

Ehlers má za sebou jednu z nejpovedenějších sezon kariéry – ve 69 zápasech nasbíral 63 bodů, přičemž dalších sedm přidal v play-off. Winnipeg dotáhl k zisku Presidents’ Trophy, ale i přes silnou základní část končil ve druhém kole. Sám Ehlers do vyřazovacích bojů naskočil až později kvůli zranění, přesto stihl pět gólů a dvě asistence.

V Carolině se o jeho jméně spekulovalo už od otevření trhu, ale na rozdíl od jiných hvězd, které rychle podepisovaly, si Ehlers dal na čas. Jeho agenti vedli rozhovory s více kluby, mezi zájemci byli mimo jiné Capitals nebo Lightning, ale nakonec padlo rozhodnutí ve prospěch Canes.

Devětadvacetiletý útočník byl devátou volbou draftu v roce 2014. Během deseti sezon v dresu Jets zaznamenal 225 gólů a 295 asistencí v 674 zápasech. Tím se zařadil mezi pět nejproduktivnějších střelců v historii organizace.

V Carolině se od něj očekává, že posílí elitní šestku a přinese stabilitu do křídelních pozic, kde Hurricanes v posledních letech často sáhli po krátkodobých posilách typu Jakea Guentzela či Mikka Rantanena. Přestože nepřichází jako čistokrevná „jednička“ do útoku, jeho ofenzivní přínos je zřejmý, v přepočtu na odehrané minuty patří k nejefektivnějším střelcům v lize, a to přesto, že ve Winnipegu často trávil na ledě pod 17 minut za zápas a figuroval na druhé přesilovkové formaci.

Tulsky a spol. v posledních dnech neskrývají ambice. Po podpisu mladíka Logana Stankovena (8 let, 48 milionů) a příchodu K’Andre Millera (8 let, 60 milionů) je Ehlers třetí zásadní posilou během jediného týdne.

Carolina má navíc stále prostor pod platovým stropem, přesněji přes 10 milionů dolarů, a čtyři první kola draftu v příštích třech letech. Další posily tak rozhodně nejsou vyloučené.

