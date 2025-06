Ekblad si dal pozor na jazyk. Z Floridy ale nechce pryč

Zatímco Sam Bennett během nočního tahu po klubech v Miami bez váhání vyhlásil, že nikam neodchází, Aaron Ekblad byl po druhém Stanley Cupu opatrnější. A nebylo to náhodou.

„Dostal jsem jasné varování od agenta,“ přiznal obránce Floridy, když se ho novináři ptali na budoucnost. „Říkal mi: ‘Neříkej nic, co bys mohl později litovat.’ Tak jsem si na to dával pozor.“ I tak ale bylo z jeho slov jasné, že by si rád ponechal stávající adresu.

„Už jsem tu jedenáct let. Je to můj domov a očekávám, že jím i zůstane,“ prohlásil Ekblad s úsměvem. „Proběhly nějaké rozhovory, ale zatím nic konkrétního. Všichni víme, že se to často rozhodne až na poslední chvíli.“

Devětadvacetiletý bek má za sebou turbulentní sezonu. Ve třetím březnovém týdnu byl suspendován na dvacet zápasů za porušení pravidel NHL o užívání zakázaných látek. Přesto se po návratu z trestu stal jedním z klíčových mužů floridské jízdy za obhajobou titulu. V play off nasbíral 13 bodů v 19 zápasech a průměrně odehrál přes 24 minut na utkání.

Generální manažer Bill Zito opakovaně naznačil, že by rád udržel vítězný kádr pohromadě. Na seznamu volných hráčů má ale hned několik opor – kromě Ekblada i Conn Smythe vítěze Sama Bennetta či veterána Brada Marchanda. A i když má Florida k dispozici zhruba 19 milionů dolarů pod platovým stropem, všechny si dovolit nemůže.

Podle Elliotta Friedmana by řešením mohlo být „přátelské“ prodloužení s Ekbladem, tedy delší kontrakt s nižším ročním platem. „Má za sebou těžké zranění, je mu 29 let. Tohle je typ situace, kdy může dávat smysl výměnou za delší smlouvu snížit průměrný plat,“ napsal známý insider. „V ideálním světě si ho Panthers nechají, ale není možné udržet všechny. A upřímně, někdo, kdo vypadá takhle dobře, bude mít o zájemce nouzi stěží.“

Kdo by mohl být tím zájemcem? To zatím nikdo konkrétně neřekl. Ale pravděpodobně jich bude dost. Pravák s takovými zkušenostmi, stále v nejlepších letech, se na trhu moc často neobjevuje.

