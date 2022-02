Eichelův návrat si žádá daň. Koho Vegas obětuje a co bude s Martinezem?

Poprvé od chvíle, kdy přestoupil do Vegas, oblékl Jack Eichel zelený dres. Ano, ten funguje jako světlo stejné barvy na semaforu. Můžete se rozjet. A klidně do americké superhvězdy vrazit. V pondělí zkrátka vyhlášený kanonýr absolvoval první kontaktní tréninkové dávky. Jeho comback do NHL je tím pádem za rohem a nastává čas na otázku, kterou si fanoušci Zlatých rytířů kladou už od listopadového trejdu. Kdo půjde z kola ven?

Golden Knights brzy Eichela aktivují z listiny dlouhodobě zraněných hráčů.

Aby to bylo možné, bude muset generální manažer Kelly McCrimmon udělat prostor pod platovým stropem. V případě, že půjde jen o Eichelův návrat mezi mantinely NHL, postačí výměna jen jediného hráče s platem kolem pěti milionů dolarů.

Už od podzimu se mluví o horkém adeptovi. Tím je ruský forvard Jevgenij Dadonov, který má potíže s vyrovnaností výkonů a krom pár světlých momentů není jeho angažmá ve Vegas ničím, o čem by se psaly ódy.

Jeho bilance mluví za vše. 21 bodů ve 44 duelech.

Má to ovšem jeden háček. Dadonovova smlouva skončí až po příští sezoně, což má jednoznačně nepříznivý vliv na počet zájemců o jeho služby. Kdo naopak má kontrakt jen do konce této sezony, je rovněž pětimilionový Reilly Smith.

Pro ostatní kluby bude lákavější kořistí, ale vsaďte se, o co chcete, že McCrimmon udělá maximum, aby produktivní křídlo a jeden z původních Zlatých rytířů v Sin City zůstal. Smithův odchod by jednoduše představoval citelný zásah do kádru.

McCrimmon dobře ví, že za Dadonova případně získá slabší odstupné, nicméně to přímočarého funkcionáře příliš netrápí. Vegas je v módu "WIN NOW", což GM komentoval těmi slovy: "Mým cílem je mít na ledě co nejlepší možný tým".

Nevýhodně vytrejdovaný Dadonov je snesitelná oběť za tento cíl.

Je tu ovšem ještě jedna zajímavá alternativa, s níž přišel lokální web Las Vegas Sun. McCrimmon by podle něj mohl vzhledem k nedávnému podpisu tříleté smlouvy s farmářským brankářem Loganem Thompsonem pustit o dům dál Laurenta Brossoita.

Golden Knights platí své dvojce téměř 2,5 milionu dolarů a jak se ukázalo, kriticky ji ke svým úspěchům nepotřebují. Spolu s Brossoitem by se nicméně musel stěhovat i někdo další, s podobně vysokou stropovou zátěží.

Kartami může zamíchat ještě Alec Martinez. I dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, co na podzim dostal pukem do obličeje a od té doby marodil, už trénuje a rád by brzy nastoupil. Už teď je prakticky jasné, že Vegas s jeho aktivováním z LTIR nemůže otálet až do play-off.

Na scénář po vzoru Tampy a Nikity Kučerova jednoduše nejspíš nedojde.

Problém je, že Martinezův comeback si Zlatí rytíři mohou dovolit jen za cenu dalších kouzel s platovým stropem. A McCrimmon určitě nebude chtít oslabovat nabušený mančaft víc, než je nezbytně nutné. A tak se tu rýsuje cesta, na níž se shoduje vícero zdrojů.

Jistě, Martinezova výměna. Logická věc už z toho důvodu, že budoucnost vegaské defenzívy spočívá na jiných bedrech než těch obětavého Američana. Pro kouče Petera DeBoera je Martinez postradatelným mužem. Snadno.

Bude ovšem oříšek čtyřiatřicetiletého zadáka poslat o dům dál. Kvůli výkonnosti i kontraktu (5,25 milionu dolarů).

Na první pohled se zdá, že v NHL najdete jen jedinou příhodnou adresu – Arizonu. Vždyť tamní generální manažer Bill Armstrong dal najevo ochotu převzít od ostatních klubů nepohodlné pakty. Bude jedním z nich ten Martinezův?

McCrimmon se nechal slyšet, že rozhodně nebude dělat ukvapená rozhodnutí. Počká si, jak se tréninková zátěž projeví na obou borcích, nejspíš s trenéry s konzultuje, jak na tom Eichel i Martinez je, řezy kádrem oddálí na nejzazší mez.

A pak to přijde. Trejd, či spíše trejdy. Podle autorova skromného názoru si kufry sbalí Dadonov a Martinez. Takhle se situace jeví podle aktuálně dostupných informací. Ale znáte NHL, situace se může změnit z hodiny na hodinu.

