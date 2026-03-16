Eichel v prodloužení sestřelil Colorado! Ottawa a Boston míří do play-off

12. dubna 7:20Jan Šlapáček
Po jednodenní pauze se v zámoří odehrálo patnáct zápasů ze základní části NHL, po kterých známe další jména jistých účastníků vyřazovacích bojů.
Golden Knights se pod vedením Johna Tortorelly herně zvedli a po dnešním utkání v Coloradu mají jistou účast v play-off. Vegas podalo velmi dobrý výkon a vyhrálo 3:2 po prodloužení, rozhodující gól vstřelil Jack Eichel.
Další dva jisté účastníky vyřazovacích bojů má i Východní konference. Ke všemu dopomohli hokejisté Detroitu, kteří nezvládli domácí duel s New Jersey a již bodově nemohou přeskočit Boston či Ottawu.
Důležité vítězství pak získali hokejisté Flyers a Kings. Philadelphia vyhrála na ledě Winnipegu vysoko 7:1, Los Angeles stačil k výhře nad Edmontonem jeden vstřelený gól.
Boston Bruins - Tampa Bay Lightning
1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
Branky a nahrávky
31. M. Geekie (McAvoy) – 47. Hagel (Goncalves, McDonagh), 59. Lilleberg (Guentzel, Point).
Statistika
Střely na bránu: 20 – 24 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Jeremy Swayman (BOS) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 58:34
Andrej Vasilevskij (TBL) – 19 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95 %, odchytal 59:57
Česká a slovenská stopa
David Pastrňák (BOS) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:53
Pavel Zacha (BOS) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:11
Erik Černák (TBL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:38
Tři hvězdy utkání
1. Emil Lilleberg (TBL) – 1+0
2. Andrej Vasilevskij (TBL) – 19 zákroků
3. Jeremy Swayman (BOS) – 22 zákroků
New York Islanders - Ottawa Senators
0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Branky a nahrávky
14. Greig (Amadio), 53. Sanderson (Cozens, Stützle), 58. Amadio (Pinto, Greig).
Statistika
Střely na bránu: 23 – 16 | Přesilová hra: 0/5 – 1/5 | Trestné minuty: 15 – 15
Kdo se postavil do brankoviště?
Ilja Sorokin (NYI) – 13 zákroků, 2 OG, úspěšnost 86,6 %, odchytal 56:57
Linus Ullmark (OTT) – 23 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Ondřej Palát (NYI) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:36
Tři hvězdy utkání
1. Ridly Greig (OTT) - 1+1
2. Jake Sanderson (OTT) - 1+0
3. Michael Amadio (OTT) - 1+1
Pittsburgh Penguins - Washington Capitals
3:6 (0:0, 3:4, 0:2)
Branky a nahrávky
23. Mantha (Shea, Novak), 32. Acciari (E. Söderblom, Girard), 37. K. Hayes (Shea) – 22. A. Protas (T. Wilson, I. Protas), 27. R. Leonard (Dubois, McMichael), 29. T. Wilson (I. Protas, A. Protas), 32. R. Leonard (C. Hutson, Sourdif), 46. I. Protas (C. Hutson, D. Strome), 57. Ovečkin (T. Wilson).
Statistika
Střely na bránu: 12 – 31 | Přesilová hra: 0/0 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 0
Kdo se postavil do brankoviště?
Arturs Šilovs (PIT) – 25 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 59:06
Logan Thompson (WSH) – 9 zákroků, 3 OG, úspěšnost 75 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:37
Tři hvězdy utkání
1. Alexandr Ovečkin (WSH) - 1+0
2. Ilja Protas (WSH) - 1+2
3. Kevin Hayes (PIT) - 1+0
Los Angeles Kings - Edmonton Oilers
1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Branky a nahrávky
8. Panarin.
Statistika
Střely na bránu: 21 – 27 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Anton Forsberg (LAK) – 27 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00
Connor Ingram (EDM) – 20 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 57:27
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Anže Kopitar (LAK) - 0+0
2. Anton Forsberg (LAK) - 27 zákroků
3. Artěmij Panarin (LAK) - 1+0
Detroit Red Wings - New Jersey Devils
3:5 (1:1, 1:1, 1:3)
Branky a nahrávky
10. Faulk (Larkin, Finnie), 32. Perron (Compher), 47. Finnie (Raymond, Larkin) – 11. J. Hughes (Bratt), 36. Bratt (Kovacevic, Cholowski), 52. Glass (Meier, Siegenthaler), 57. Bratt (J. Hughes, C. Brown), 59. Mercer (Hischier, Hamilton).
Statistika
Střely na bránu: 28 – 33 | Přesilová hra: 0/1 – 0/0 | Trestné minuty: 0 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
John Gibson (DET) – 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 58:45
Jake Allen (NJD) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, -2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:12
Tři hvězdy utkání
1. Jesper Bratt (NJD) - 2+1
2. Emmitt Finnie (DET) - 1+1
3. Jack Hughes (NJD) - 1+1
Chicago Blackhawks - St. Louis Blues
3:5 (1:1, 1:3, 1:1)
Branky a nahrávky
16. Greene (Bedard), 24. Michejev (Boisvert), 54. Michejev (Bertuzzi, Frondell) – 10. Snuggerud (Tucker, Holloway), 25. Toropčenko (Suter, Sundqvist), 33. Kyrou (Mailloux, Bučněvič), 38. C. Fowler (Berggren, Tucker), 48. Dvorský (Neighbours, Berggren).
Statistika
Střely na bránu: 34 – 28 | Přesilová hra: 0/2 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Arvid Söderblom (CHI) – 23 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,1 %, odchytal 57:28
Joel Hofer (STL) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Dalibor Dvorský (STL) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:52
Tři hvězdy utkání
1. Ilja Michejev (CHI) – 2+0
2. Tyler Tucker (STL) – 0+2
3. Jonatan Berggren (STL) – 0+2
Nashville Predators - Minnesota Wild
2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Branky a nahrávky
16. Stamkos (Evangelista, O'Reilly), 27. Matthew Wood (Stamkos, Perbix) – 47. McCarron (Brodin).
Statistika
Střely na bránu: 22 – 22 | Přesilová hra: 0/4 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Justus Annunen (NSH) – 21 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,5 %, odchytal 60:00
Jesper Wallstedt (MIN) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 57:06
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Steven Stamkos (NSH) – 1+1
2. Matthew Wood (NSH) – 1+0
3. Justus Annunen (NSH) – 21 zákroků
Dallas Stars - New York Rangers
2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Branky a nahrávky
53. J. Robertson (Duchene, W. Johnston), 60. J. Robertson (Duchene, Bourque).
Statistika
Střely na bránu: 19 – 22 | Přesilová hra: 1/4 – 0/5 | Trestné minuty: 17 – 15
Kdo se postavil do brankoviště?
Jake Oettinger (DAL) – 22 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00
Igor Šesťorkin (NYR) – 17 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 59:32
Česká a slovenská stopa
Jaroslav Chmelař (NYR) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:12
Adam Sýkora (NYR) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 10:22
Tři hvězdy utkání
1. Jason Robertson (DAL) - 2+0
2. Jake Oettinger (DAL) – 22 zákroků
3. Igor Šesťorkin (NYR) – 17 zákroků
Utah Mammoth - Carolina Hurricanes
1:4 (0:2, 0:0, 1:2)
Branky a nahrávky
43. Guenther (Keller, Sergačov) – 5. Svečnikov (Ehlers, Gostisbehere), 14. Staal (Ehlers, Martinook), 56. Sebastian Aho (Gostisbehere, Jaccob Slavin), 60. S. Walker (Martinook, Staal).
Statistika
Střely na bránu: 27 – 30 | Přesilová hra: 1/5 – 1/3 | Trestné minuty: 11 – 15
Kdo se postavil do brankoviště?
Karel Vejmelka (UTA) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 57:19
Frederik Andersen (CAR) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Tři hvězdy utkání
1. Jordan Staal (CAR) - 1+1
2. Dylan Guenther (UTA) - 1+0
3. Frederik Andersen (CAR) – 29 zákroků
Toronto Maple Leafs - Florida Panthers
2:6 (0:2, 2:1, 0:3)
Branky a nahrávky
31. Nylander (Tavares, Cowan), 34. Nylander – 1. Luostarinen (Samoskevich), 6. Reinhardt (Sebrango, Hinostroza), 22. Nosek (Alscher), 45. Samoskevich (Greer, Luostarinen), 56. Greer (Luostarinen, Samoskevich), 59. Nosek (Gregor).
Statistika
Střely na bránu: 19 – 25 | Přesilová hra: 1/1 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Joseph Woll (TOR) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,6 %, odchytal 57:55
Daniil Tarasov (FLA) – 17 zákroků, 2 OG, úspěšnost 89,5 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Tomáš Nosek (FLA) – 2+0, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:40
Marek Alscher (FLA) – 0+1, +3 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:21
Tři hvězdy utkání
1. Matthew Samoskevich (FLA) - 1+2
2. William Nylander (TOR) - 2+0
3. Eetu Luostarinen (FLA) - 1+2
Montreal Canadiens - Columbus Blue Jackets
2:5 (1:2, 0:2, 1:1)
Branky a nahrávky
12. Josh Anderson (J. Evans, L. Hutson), 44. Caufield (Suzuki, Slafkovský) – 2. Jenner (Werenski, Heinen), 6. Coyle (Christiansen, Marchment), 22. Marčenko (Provorov, Fantilli), 31. Monahan (K. Johnson), 50. Coyle (Marčenko, Fantilli).
Statistika
Střely na bránu: 22 – 33 | Přesilová hra: 1/4 – 1/4 | Trestné minuty: 12 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Jakub Dobeš (MTL) – 28 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,8 %, odchytal 60:00
Jet Greaves (CBJ) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+1, -2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:40
Tři hvězdy utkání
1. Charlie Coyle (CBJ) – 2+0
2. Kirill Marčenko (CBJ) – 1+1
3. Boone Jenner (CBJ) – 1+0
Winnipeg Jets - Philadelphia Flyers
1:7 (1:3, 0:2, 0:2)
Branky a nahrávky
7. H. Fleury (Koepke, J. Toews) – 2. Martone (Konecny), 9. Mičkov (Cates, Barkey), 9. Couturier, 32. Sanheim (Ristolainen, Couturier), 40. Cates (Dvorak, Ristolainen), 47. Couturier, 54. Seeler (Cates, Mičkov).
Statistika
Střely na bránu: 28 – 23 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Connor Hellebuyck (WPG) – 15 zákroků, 5 OG, úspěšnost 75 %, odchytal 40:00
Eric Comrie (WPG) – 1 zákrok, 2 OG, úspěšnost 33,3 %, odchytal 20:00
Daniel Vladař (PHI) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, odchytal 59:55
Česká a slovenská stopa
Tři hvězdy utkání
1. Daniel Vladař (PHI) - 27 zákroků
2. Sean Couturier (PHI) - 2+1
3. Noah Cates (PHI) - 1+2
Seattle Kraken - Calgary Flames
4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
Branky a nahrávky
23. Gaudreau (Kakko, McCann), 34. Stephenson (Dunn, Schwartz), 40. Beniers (R. Evans, Oleksiak), 59. Eberle (R. Evans) – 22. Brzustewicz (Coronato, Määttä).
Statistika
Střely na bránu: 20 – 27 | Přesilová hra: 0/3 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Niklas Kokko (SEA) – 26 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,3 %, odchytal 60:00
Devin Cooley (CGY) – 16 zákroků, 3 OG, úspěšnost 84,2 %, odchytal 58:48
Česká a slovenská stopa
Martin Pospíšil (CGY) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 9:59
Tři hvězdy utkání
1. Niklas Kokko (SEA) – 26 zákroků
2. Frédérick Gaudreau (SEA) - 1+0
3. Matthew Beniers (SEA) - 1+0
Colorado Avalanche - Vegas Golden Knights
2:3pp. (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)
Branky a nahrávky
10. D. Toews (Nelson, Nečas), 31. Blankenburg (N. Roy) – 14. Stone (Hertl, Marner), 23. Dorofejev (Barbašov, Korczak), 62. Eichel.
Statistika
Střely na bránu: 32 – 29 | Přesilová hra: 1/3 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Mackenzie Blackwood (COL) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 61:19
Carter Hart (VGK) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 61:19
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 0+1, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:51
Tomáš Hertl (VGK) – 0+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:14
Tři hvězdy utkání
1. Jack Eichel (VGK) - 1+0
2. Carter Hart (VGK) - 30 zákroků
3. Pavel Dorofejev (VGK) - 1+0
San Jose Sharks - Vancouver Canucks
3:4sn. (1:0, 1:2, 1:1 - 0:0)
Branky a nahrávky
17. Černyšov (Celebrini), 30. Toffoli (S. Dickinson, Misa), 53. Černyšov (Celebrini, Orlov) – 26. Rossi (Mancini), 38. DeBrusk (Hronek, Elias Pettersson), 58. Blueger (L. Karlsson), rozh. náj. L. Karlsson.
Statistika
Střely na bránu: 31 – 40 | Přesilová hra: 0/2 – 2/4 | Trestné minuty: 8 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Jaroslav Askarov (SJS) – 38 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,7 %, odchytal 65:00
Kevin Lankinen (VAN) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 64:56
Česká a slovenská stopa
Filip Hronek (VAN) – 0+1, -2 účast,6 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 30:55
Tři hvězdy utkání
1. Igor Černyšov (SJS) - 2+0
2. Tyler Toffoli (SJS) - 1+0
3. Teddy Blueger (VAN) - 1+0