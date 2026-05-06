Eichel se vysmál řečem o nenávisti: Kluci z ligy nemají Vegas mezi nechtěnými adresami

20. června 18:15Tomáš Zatloukal
Golden Knights, nejvíce nenáviděný klub NHL. Průzkumy to ukazují opětovně, ostatně si z toho udělala během finále legraci i sama Carolina, když na kostce v Lenovo Areně promítla zábavnou animaci s mapou a jasným vzkazem: "Všichni tě nenávidí, Vegas!" Provokativní, leč trefné, marketéři Hurikánů tím u mnohých zabodovali. Na Jacka Eichela ovšem s takovýmto názorem nechoďte, podle něj ti klíčoví borci, tedy samotní hokejisté napříč NHL, to vidí jinak.
Že by plejeři nevadskou metropoli nesnášeli?
Eichelovou optikou ani náhodou.
"Víte, řeknu vám tohle: Když se zeptáte kluků v lize, tak Vegas nemívají mezi adresami, kam si nepřejí být vytrejdováni," vypořádal se devětadvacetiletý Američan rutinérsky se všetečným dotazem ohledně čerstvé ankety, podle které jsou Zlatí rytíři tím nejnenáviděnějším z 32 klubů.
Ukázal, že bystrý je nejen na ledě, ale také za mikrofonem. Pohotová odpověď, která vystihuje způsob, jakým Golden Knights fungují. Veřejné mínění? Nezájem. Raněné city či přehnaný sentiment? Stejně tak. Zlatí rytíři se řídí mottem účel světí prostředky.
A že kvůli tomu neplatí za největší sympaťáky mezi fanoušky dalších klubů či nestrannými pozorovateli? To je pro ně nepodstatné, protože mají výsledky, tři finále za devět let existence je impozantní bilance, a k tomu platí za atraktivní destinaci pro velká jména.
During his end of season availability, Jack Eichel found out the Golden Knights were voted as the most hated team in the country.
— Vince Sapienza (@VinceSapienza) June 16, 2026
He delivered the quote of the day:
"If you ask guys in the league, Vegas ain't on people's no-trade list."#ForgedInGold @FOX5Vegas @silverstsports pic.twitter.com/s0ModiiV9b
Vegas se daří lovit prvotřídní posily jak výměnami, tak z hráčského trhu. Zájem čerstvě projevil třeba i Dylan Larkin. "Jsme adresou, kde ostatní chtějí hrát, kam by rádi šli," míní Eichel.
A to je pro něj podstatné. Hraje s výtečnými parťáky, rok co rok má šanci na zisk stříbrného poháru. A ostatně hokejový grál už před třemi lety získal.
Ve Vegas je nadmíru spokojený: "Všichni, co hrajeme za Golden Knights, jsme na to pyšní. S hrdostí reprezentujeme město i klub." Navrch se ještě opřel do onoho průzkumu: "Kdo hlasoval? Nějaký náhodný vzorek lidí?" To pro něj zkrátka nemá váhu.
Stejně jako pro GM Kellyho McCrimmona, který veškerou kritiku stylu, jakým Zlatí rytíři fungují, komentuje slovy: "Podle mě je v tom hlavně závist" (https://nhl.cz/neustale-plivani-na-vegas-jen-nam-zavidite-vzkazuje-sef-klubu/5036092). Od té není k nenávisti daleko...
Na druhou stranu, je to zjednodušené vidění světa. Ale přesně takové ve Vegas všem vyhovuje...