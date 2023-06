Eichel – McDavid 1:0. První play off, první Stanley Cup!

Měla to být rivalita se stylu Crosby vs Ovečkin. Draft 2015. Jednička Connor McDavid, dvojka Jack Eichel. Bylo zábavné je porovnávat, až na to, že McDavid byl od začátku úplně jinde. S Edmontonem ovšem po kolektivním úspěchu sahá marně. V prvních čtyřech sezónách hrál play off jen jednou. Eichel si nezahrál s Buffalem play off nikdy.

Vrcholem marasmu bylo vážné zranění krku z roku 2021, po němž se sebevědomý Američan s vedením Sabres úplně názorově rozešel. Po složitých dohadech a trucování byl i s obřím kontraktem (10 miliónů roční stropové zátěže) v listopadu 2021 vyměněn do Las Vegas.

Zpětně může tuto šanci vnímat jako obrovské požehnání. Krk si s doktory vyřešil po svém. Zvolil málo prověřenou operaci, která se naštěstí povedla. Zmeškal tři měsíce. Vrátil se do hry a stal se tváří organizace. V šestadvaceti letech, po roce a půl v novém působišti, navléká na ruku prsten pro vítěze Stanley Cupu. Proměnil hned první příležitost!

„Jack Eichel – šampión Stanley Cup, jak ti to zní?“ ptal se ho komentátor těsně po finále.

„Docela dobře. Neuvěřitelně,“ odpovídal nezvykle pokorně Eichel.

Kdyby byl hokej individuální sport, má McDavid už několik Stanley Cupů. Jenomže jde o sport kolektivní a Oilers se stále nedaří vyladit silný, konkurenceschopný tým. Eichel měl to štěstí, že takový mančaft našel. Rozhodně se ale jen nevezl! S 26 body ve 22 utkáních patřil k nejvýraznějším postavám pohárových bojů. Udivoval také zodpovědnou hrou dozadu.

„Eichel byl nejlepším celoplošným hráčem Vegas v play off,“ píše Sportsnet.

V klubu nebyli překvapeni. Právě totální nasazení v bojích o všechno od posily čekali. „Jedna z jeho výrazných, přitom trochu nedoceněných vlastností byla právě soutěživost. Aspoň tak jsme to v době jeho angažování vnímali,“ říká generální manažer Kelly McCrimmon.

„Při způsobu naší hry má centr opravdu hodně zodpovědnosti v obranném pásmu. A on hrál skutečně skvěle,“ vysvětloval spoluhráč William Carrier. „Dohrával souboje, byl tvrdým protivníkem a taky je hodně rychlý.“

Eichelův triumf je velkým příběhem letošního play off. Taky proto si ho našlo hned několik reportérů. „O tomhle sní každý. Když jsem přicházel do téhle organizace, chtěli vyhrát. Je to mimořádné hokejové místo,“ opakoval těsně po finále unavený šestadvacetiletý Američan.

