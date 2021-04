Eichel letos ze zdravotních důvodů dohrál. Viděli jsme jej v dresu Sabres naposledy?

Koruna na hororovou sezonu. Jack Eichel si letošní ročník National Hockey League za rámeček nedá a rozhodně na něj nebude vzpomínat v dobrém. V trápícím se Buffalu střelecky nezářil, nyní jej navíc čeká vynucená pauza, která se protáhne až do konce sezony.

Téma, které se poslední roky řeší prakticky nepřetržitě - Jack Eichel a Buffalo. Před sezonou jsou média plná nadějných citací, v nichž nejen sám útočník doufá, že právě další rok bude pro Sabres ten zlomový. Navíc alespoň na papíře disponují Šavle solidním kádrem, který vybízí, že letos to už prostě musí vyjít.

Jenže ani tento rok nebyl oním osudovým. Stačí se podívat na tabulku, svůj zrak však musíte upřít na ta úplně nejspodnější místa. Sabres jsou totiž na samotném chvostu, po dvaačtyřiceti zápasech mají na kontě chudých sedmadvacet bodů.

A tak začal výprodej. Z města proslulého kuřecími křidélky se před uzávěrkou přestupů stěhovali hráči, kteří měli klubu pomoci v cestě nahoru. Odešli třeba Taylor Hall či Eric Staal, u nichž by se výměna dala nazvat určitým osvobozením.

Tradičně se skloňovalo i jméno kapitána Jacka Eichela. Obrovský talent, kterého si Sabres vybrali v roce 2015 na draftu z celkového druhého místa a jemuž se nedá upřít obrovská snaha pozvednout celou organizaci.

Jenže každý pohár jednou přeteče.

Teď už je jasné, že minimálně do konce sezony bude forvard s devítkou na zádech zůstane na západě New Yorku. Eichel si totiž poranil krk, kvůli herniovanému disku vynechá zbytek letošního ročníku.

„Velmi, velmi složité. Vím, co je to za člověka, jak je odhodlaný a jaký má charakter. Není to něco, co chcete ostatním ukázat, protože v tak konkurenceschopném prostředí je to informace, kterou nechcete soupeřům dát, pochopitelně pro jeho bezpečí. Je to průšvih,“ smutní trenér Don Granato.

Čtyřiadvacetiletý centr by měl být na následující sezonu zdravotně v pořádku. Otázkou zůstává, zda to bude v právě dresu Buffala, či se dočkáme jeho výměny.

Rodák z Massachusetts má smlouvu až do roku 2026, která z platového stropu Sabres ukrajuje průměrně 10 milionů dolarů. Výměna takového hráče tak nebude úplně nejjednodušší záležitostí.

Nicméně americký útočník už dokázal, že si peníze zaslouží. Dohromady v nejlepší hokejové lize světa odehrál 375 zápasů, ve kterých nastřílel 139 gólů a přidal 216 asistencí. Letos stihl jen jednadvacet startů (2+16).

