Eichel a Buffalo? Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůře

Před zhruba deseti dny jsme vás informovali o tom, že Jack Eichel se vrací do Buffala na tréninkový kemp, přičemž rozhodně nelze tvrdit, že by se tam těšil. Pokud si někdo myslel, že to mezi trucující hvězdou a klubem už nemůže být horší, spletl se. Zprávy z posledních dnů jsou velmi znepokojivé.

Jack Eichel neprošel v samém úvodu přípravného kempu fyzicky. Na vině je hlavně páteřní obratel, u něhož se hokejista mimochodem s klubem neshodl na způsobu léčby. Ten proto Eichela zbavil funkce kapitána a mezi řádky oficiálního prohlášení je cítit, že hráčovi nadřízení nemíní žalostný stav věci nijak omlouvat.

„Kapitán je srdcem týmu. A my jsme pořád v situaci, kde jsme už nějakou dobu. Už je potřeba postavit se k tomu čelem,“ řekl generální manažer Buffala Kevyn Adams v okamžiku, kdy čtyřiadvacetiletého Američana zapisoval na listinu dlouhodobě zraněných. Už loni přitom jeho nejlépe placený hráč vynechal víc než polovinu sezóny.

Trochu to začíná připomínat někdejší ságu Erica Lindrose a Philadelphie Flyers. Původně zbožňovaný hokejový génius přezdívaný „The Next One“ upadl časem v nemilost generálního manažera Bobbyho Clarkea. Tehdy šlo o otřesy mozku a nedostatečný čas na jejich nápravu. Pravdou je, že Lindros do té doby aspoň něco předvedl – vyhrál Hart Trophy a Flyers dovedl do finále Stanley Cupu.

Jack Eichel, na němž skauti už na draftu vyzdvihovali vysoké sebevědomí, toho má za sebou dost málo. S Buffalem nedokázal prakticky nic, což jistě není jen jeho vina. Řeklo by se, že když už stagnuje hokejově, nestrádá aspoň ekonomicky, stále mu totiž běží osmiletá smlouva na 80 miliónů dolarů. Klub ale údajně zvažuje hráče suspendovat bez náhrady platu, neboť odmítl doporučovanou léčbu. Víme, jak citlivě Hráčská asociace tyto tendence vnímá. Vše proto mají v rukou právníci.

Pokud čekáte, že tím je kalich hořkosti vypitý až do dna, tak ani náhodou. Jak informují další zámořská média, o Eichela je zájem jinde, ale Sabres možnou výměnu blokují. Nejmenovaný funkcionář se mimo záznam nechal slyšet, že co Buffalo za Eichela požaduje, je „šílené“.

„Co za něj chtějí, je šílené. Takhle to jen celé zaseknou a jeho cena pouze dál poklesne,“ říká člověk, který prý hovořil přímo s Kevynem Adamsem.

Nejde přitom jen o cenu, trpí také Eichelova pověst. Generální manažer Rangers třeba nedávno odmítl spekulace, podle nichž měl mít o hráče zájem, řka, že o neloajální typy nestojí.

