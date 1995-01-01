Edmontonský zlatý důl? Tři posily ze stejné adresy se osvědčily, mají léčit chronické bolístky

19. července 17:00Tomáš Zatloukal
Vybavíte si, kterak lovili Olejáři nové tváře při přestupové uzávěrce? Hned trio borců jim poskytl jediný klub. Do jednoho šlo o hráče s končící smlouvou, byť ne v každém případě o typického žoldáka (potenciálního UFA). Realita je každopádně taková, že se kompletní trojlístek osvědčil a mají v kapse čerstvé kontrakty. Jason Dickinson, Connor Murphy i Colton Dach budou u loňských i předloňských finalistů Stanley Cupu pokračovat.
Když znáte jména, je už jednoduché doplnit, kdo byl oním "zlatým dolem."
Šlo o chicagské Blackhawks, kteří si za Murphyho řekli o 2. kolo draftu v roce 2028. A za Dacha s Dickinsonem vzali za vděk Andrewem Mangiapanem a podmínečnou volbou ve volence talentů, která se koná příští červen.
Zmíněná trojice zažila s partou kolem Connora McDavida hořké začátky. Vždyť Oilers rozhodně pomýšleli na delší cestu play-off než na vypadnutí v prvním kole s anaheimskými Kačery.
Našla se i zámořská média, která psala o šokujícím konci. Další z hvězd mančaftu Leon Draisaitl to shrnul smířlivěji a trefněji zároveň: "Udělali jsme velký krok zpátky, nešli jsme správnou cestou."
Podobně mluvil i McDavid: "Podávali jsme celou sezonu jen průměrné výkony."
Bylo jasné, že přijdou změny. Odejit byl třeba hlavní kouč Kris Knoblauch. Ale ani Murphyho, ani Dickinsona s Dachem se řezy nedotkly. Evidentně v očích GM Stana Bowmana obstáli.
Mimochodem, Bowman zažil vrchol své kariéry právě ve Windy City. Teď se kádr Černých jestřábů se stal zdrojem ne úplně rozdílových, ale zajímavých, solidních akvizic.
Nejnověji podepsal mladší z bratrského dua Dachů, Colton.
Na dva roky, s průměrným platem 1,2 milionu dolarů ročně. Počítá se s ním do třetí, čtvrté lajny. Je největší předností je důraz, je takřka ekvivalentem lidské dělové koule, ale nechybí mu ani kumšt.
V NHL dosud nastřádal za 86 zápasů 20 bodů, zároveň stihl ohromující množství hitů - 305! Udělal silný první dojem, když věšel soupeře na mantinel a za osm startů stihl dva góly a dvě nahrávky.
Je mu třiadvacet a klidně může výkonnostně ještě růst. Byl RFA.
Borce do "bottom six" vidí Oilers i v Dickinsonovi. Trefit právě její složení se dlouhodobě ukazuje jako jedna z edmontonských bolístek. Co přináší jednatřicetiletý hráč, který prošel i Dallasem a Vancouverem?
Stoupne si do středu formace, nabídne všehochuť - obstojí na buly (v posledních letech atakuje 50procetní úspěšnost), udělá kolem 25 bodů, rozdá stovku hitů, zblokuje k 70 střelám.
Bowman mu v červnu dal 20 milionů za pět let hokeje a také plnou klauzuli o nevyměnitelnosti pro první tři sezony především kvůli jeho klíčové dovednosti - je mistrem na oslabení, vyhledávaným specialistou.
Týmovou úspěšnost okamžitě výrazně zvedl, byl jednoznačně znát.
Velmi podobnou smlouvu má v kapse Murphy, vydělat si má během "pětiletky" o 500 tisíc dolarů víc než Dickinson. Bowman použil stejný mustr. Po tři ročníky plná klauzule, po zbylé dva pak seznam 16 adres, kam by se třiatřicetiletý Američan nechal poslat.
Jeho přednosti?
Pravé držení hole, figura (měří 193 centimetrů, váží téměř metrák), fyzická hra, obětavost a spolehlivá poziční defenzíva. I on se podepsal pod zlepšení edmontonského oslabení, patří k vůdčím typům, vyniká týmovostí.
S Dickinsonem jsou de facto sehraný tandem. I jejich pakty ukazují, že je Bowman bere jako "balíček". Dach zase dodává potřebný říz a má perspektivu. Do systému nového kouče Mikea Babcocka by měli dobře pasovat.
Povede se mu z nich vytěžit maximum? A bude Bowmanovo dolování pokračovat? Otázky pro příští měsíce.