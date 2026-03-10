Edmonton vyloupil Colorado, Rangers vynulovali Calgary

11. března 6:53Radim Sochor
Na dnešním bohatém programu kanadsko-americké NHL bylo hned třináct duelů. Nejvíce gólů padlo v Buffalu, kde domácí Sabres porazili San Jose 6:3. Jak dopadla další utkání?
Edmonton zvládl nesmírně těžký zápas na ledě Colorada. Rozhodovalo se až v závěrečné části a o vítězný gól se postaral McDavid.
Rangers po olympiádě začínají pravidelně vyhrávat, avšak je třeba dodat, že už je docela pozdě, ztráta na Východu je příliš velká. Dnes svěřenci Sullivana porazili doma Calgary hladce 4:0, o hattrick se postaral Lafrenière. Nulu si kromě brankáře Quicka připsal také Gustavsson v duelu proti Utahu, ve kterém Minnesota zvítězila vysoko 5:0.
Boston Bruins – Los Angeles Kings
2:1pp (0:0, 0:0, 1:1 – 1:0)
Branky a nahrávky
49. Lohrei (H. Lindholm, Arvidsson), 61. McAvoy (Pastrňák, Kastelic) – 54. Doughty (T. Moore, Kempe)
Statistika
Střely na bránu: 24 – 15 | Přesilová hra: 0/4 – 0/2 | Trestné minuty: 9 – 13
Kdo se postavil do brankoviště?
Jeremy Swayman (BOS) – 14 zákroků, 1 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 60:39
Darcy Kuemper (LAK) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 60:39
Česká a slovenská stopa
Pavel Zacha (BOS) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:20
David Pastrňák (BOS) – 0+1, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 23:03
Tři hvězdy utkání
1. Charlie McAvoy (BOS) 1+0
2. Jeremy Swayman (BOS) 14 zákroků
3. Darcy Kuemper (LAK) 22 zákroků
Buffalo Sabres – San Jose Sharks
6:3 (2:1, 2:1, 2:1)
Branky a nahrávky
5. Quinn (Zucker, McLeod), 6. Tuch (Dahlin, Samuelsson), 25. Malenstyn (Krebs, Dahlin), 29. Zucker (Quinn, Power), 41. Quinn (McLeod, Dahlin), 58. Quinn (McLeod) – 13. Celebrini (W. Smith), 40. Sherwood (Ferraro, Wennberg), 47. Wennberg (Toffoli)
Statistika
Střely na bránu: 26 – 20 | Přesilová hra: 0/1 – 1/3 | Trestné minuty: 18 – 24
Kdo se postavil do brankoviště?
Alex Lyon (BUF) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85 %, odchytal 60:00
Jaroslav Askarov (SJS) – 20 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80 %, odchytal 58:56
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Jack Quinn (BUF) 3+1
2. Jason Zucker (BUF) 1+1
3. Beck Malenstyn (BUF) 1+0
Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs
3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Branky a nahrávky
5. O. Kapanen (Newhook, Děmidov), 15. Danault (Guhle, L. Hutson), 60. J. Evans(Matheson) – 35. Nylander (Cowan)
Statistika
Střely na bránu: 33 – 18 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 11 – 11
Kdo se postavil do brankoviště?
Jakub Dobeš (MTL) – 17 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 59:56
Joseph Woll (TOR) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 57:59
Česká a slovenská stopa
Jakub Dobeš (MTL) – 17 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 59:56
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:51
Tři hvězdy utkání
1. Jake Evans (MTL) 1+0
2. Oliver Kapanen (MTL) 1+0
3. Jakub Dobeš (MTL) 17 zákroků
Tampa Bay Lightning – Columbus Blue Jackets
2:5 (1:0, 1:3, 0:2)
Branky a nahrávky
14. Goncalves (Hedman, Kučerov), 37. Moser (Cirelli) – 26. Provorov (Mateychuk, Coyle), 27. Garland (K. Johnson, Monahan), 32. Marčenko (Fantilli, Werenski), 45. Garland (Monahan, Werenski), 56. Fabbro (Merzļikins)
Statistika
Střely na bránu: 18 – 31 | Přesilová hra: 0/3 – 2/4 | Trestné minuty: 15 – 13
Kdo se postavil do brankoviště?
Andrej Vasilevskij (TBL) – 26 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 59:51
Elvis Merzļikins (CBJ) – 16 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 59:29
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Conor Garland (CBJ) 2+0
2. Zach Werenski (CBJ) 0+2
3. JJ Moser (TBL) 1+0
Florida Panthers – Detroit Red Wings
4:3 (1:0, 0:2, 3:1)
Branky a nahrávky
10. Hinostroza (J. Boqvist, Forsling), 46. Mikkola (Hinostroza), 59. Verhaeghe (M. Tkachuk), 60. Verhaeghe (M. Tkachuk, Bennett) – 24. P. Kane (Seider, DeBrincat), 33. Faulk (Copp), 47. Kasper (Finnie, Faulk)
Statistika
Střely na bránu: 28 – 28 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
John Gibson (DET) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 59:45
Daniil Tarasov (FLA) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 59:20
Česká a slovenská stopa
Tomáš Nosek (FLA) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:30
Tři hvězdy utkání
1. Carter Verhaeghe (FLA) 2+0
2. Vinnie Hinostroza (FLA) 1+1
3. Justin Faulk (DET) 1+1
New York Rangers – Calgary Flames
4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Branky a nahrávky
18. Lafrenière (Zibanejad, Fox), 31. Sheary (Kartye, Borgen), 37. Lafrenière (Perreault, Zibanejad), 58. Lafrenière (Perreault, Vaakanainen)
Statistiky
Střely na bránu: 29 – 21 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Jonathan Quick (NYR) – 21 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 59:44
Dustin Wolf (CGY) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Jaroslav Chmelař (NYR) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 7:39
Adam Klapka (CGY) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:26
Martin Pospíšil (CGY) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 9:53
Tři hvězdy utkání
1. Alexis Lafrenière (NYR) 3+0
2. Jonathan Quick (NYR) 21 zákroků
3. Gabe Perreault (CGY) 0+2
Carolina Hurricanes - Pittsburgh Penguins
5:4sn (1:1, 0:1, 3:2)
Branky a nahrávky
8. Stankoven (Reilly, Blake), 43. Jankowski (W. Carrier, Nikišin), 44. Jarvis (Svečnikov), 52. Nikišin (Sebastian Aho, Ehlers), rozh. náj. Blake – 20. Mantha (Koivunen), 32. Rust (Činachov, E. Karlsson), 58. Acciari (Rust, Činachov), 60. Rust (Rakell, E. Karlsson)
Statistika
Střely na bránu: 43 – 28 | Přesilová hra: 1/5 – 1/5 | Trestné minuty: 12 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Frederik Andersen (CAR) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,71 %, odchytal 65:00
Stuart Skinner (PIT) – 39 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,7 %, odchytal 63:06
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Alexandr Nikišin (CAR) 1+1
2. Seth Jarvis (CAR) 1+0
3. Logan Stankoven (CAR) 1+0
St. Louis Blues – New York Islanders
3:4pp (1:0, 2:1, 0:2 – 0:1)
Branky a nahrávky
5. Broberg (Snuggerud, R. Thomas), 30. Holloway (C. Fowler, Snuggerud), 31. Snuggerud (R. Thomas, Lindstein) – 38. Pageau (M. Schaefer, Barzal), 46. Ritchie, 47. Horvat (Ritchie, Barzal), 63. Barzal (B. Schenn, DeAngelo)
Statistika
Střely na bránu: 23 – 49 | Přesilová hra: 0/2 – 2/4 | Trestné minuty: 8 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Jméno Příjmení (STL) – 45 zákroků, 4 OG, úspěšnost 91,8 %, odchytal 61:55
Jméno Příjmení (NYI) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 61:50
Česká a slovenská stopa
Ondřej Palát (NYI) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:19
Tři hvězdy utkání
1. Calum Ritchie (NYI) 1+1
2. Jimmy Snuggerud (STL) 1+2
3. Mathew Barzal (NYI) 1+2
Dallas Stars – Vegas Golden Knights
2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Branky a nahrávky
31. Bäck (Blackwell, Harley), 35. Benn (W. Johnston, Duchene) – 22. Eichel (Theodore, Barbašov)
Statistika
Střely na bránu: 16 – 26 | Přesilová hra: 1/5 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Jake Oettinger (DAL) – 1 zákroků, 25 OG, úspěšnost 96,2 %, odchytal 59:53
Adin Hill (VGK) – 14 zákroků, 2 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 58:10
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:09
Tři hvězdy utkání
1. Jake Oettinger (DAL) – 1 zákroků
2. Jamie Benn (DAL) 1+0
3. Colin Blackwell (DAL) 0+1
Minnesota Wild – Utah Mammoth
5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
Branky a nahrávky
15. Kaprizov (Tarasenko), 29. Boldy (M. Johansson), 43. Brink, 47. Jurov (Tarasenko, Q. Hughes), 59. Hartman (M. Foligno, Kaprizov)
tatistika
Střely na bránu: 30 – 25 | Přesilová hra: 0/4 – 0/3 | Trestné minuty: 11 – 13
Kdo se postavil do brankoviště?
Filip Gustavsson (MNS) – 25 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 59:52
Karel Vejmelka (UTA) – 25 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 59:54
Česká a slovenská stopa
Karel Vejmelka (UTA) – 25 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 59:54
Tři hvězdy utkání
1. Brock Faber (MNS) 0+0
2. Matthew Boldy (MNS) 1+0
3. Vladimir Tarasenko (MNS) 0+2
Winnipeg Jets – Anaheim Ducks
1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
Branky a nahrávky
26. M. Barron (Salomonsson, Perfetti) – 27. Washe (Gudas, Harkins), 27. Poehling (Killorn, LaCombe), 29. Killorn (Poehling), 60. LaCombe (Trouba)
Statistika
Střely na bránu: 13 – 34 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Connor Hellebuyck (WPG) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 57:18
Lukáš Dostál (ANA) – 12 zákroků, 1 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Lukáš Dostál (ANA) – 12 zákroků, 1 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 60:00
Radko Gudas (ANA) – 0+1, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:14
Tři hvězdy utkání
1. Alex Killorn (ANA) 1+1
2. Ryan Poehling (ANA) 1+1
3. Morgan Barron (WPG) 1+0
Seattle Kraken – Nashville Predators
2:4 (2:0, 0:3, 0:1)
Branky a nahrávky
3. Kakko (S. Wright), 10. Beniers (McCann, Dunn) – 25. Jost (Svečkov, Marchessault), 31. R. Schaefer (Matthew Wood, Skjei), 35. Ufko (Marchessault, O'Reilly), 60. Stamkos (Hague)
Statistika
Střely na bránu: 45 – 27 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 7 – 7
Kdo se postavil do brankoviště?
Joey Daccord (SEA) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 58:11
Juuse Saros (NSH) – 43 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,6 %, odchytal 59:44
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Ryan Ufko (NSH) 1+0
2. Matty Beniers (SEA) 1+0
3. Juuse Saros (NSH) 43 zákroků
Colorado Avalanche - Edmonton Oilers
3:4 (2:2, 0:1, 1:1)
Branky a nahrávky
1. Colton (Nelson), 16. Nečas, 48. Ničuškin (Malinski) – 9. Nugent-Hopkins (McDavid, Bouchard), 20. Roslovic (Draisaitl), 25. Nugent-Hopkins (Nurse, Hyman), 50. McDavid (Draisaitl, Bouchard)
Statistika
Střely na bránu: 29 – 24 | Přesilová hra: 1/3 – 2/4 | Trestné minuty: 26 – 11
Kdo se postavil do brankoviště?
Mackenzie Blackwood (COL) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 57:50
Connor Ingram (EDM) – 15 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 39:07
Tristan Jarry (EDM) – 11 zákroků, 1 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 20:26
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 1+0, -2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:57
Tři hvězdy utkání
1. Connor McDavid (EDM) 1+1
2. Ryan Nugent-Hopkins (EDM) 2+0
3. Leon Draisaitl (EDM) 0+2