Edmonton vs. Colorado počtvrté. Odvrátí Oilers konec sezony?

Avalanche jsou v sérii zatím stoprocentní a mohou poslat v noci z pondělka na úterý kanadský celek na dovolenou. Olejáře však bude za vítězstvím hnát celá hala. Pokud však chtějí postoupit, musí vyhrát čtyři zápasy v řadě, což je téměř nadlidský úkol, zvlášť proti výbornému Coloradu.

Obraty ze skóre 0:3 v sérii? V NHL téměř nevídaná věc. V historii se to podařilo pouze ve čtyřech případech. Naposledy předvedli velkolepý obrat LA Kings v roce 2014, kdy je tato zkušenost neskutečně nastartovala a dovedla až k vytouženému Stanley Cupu.

Colorado letos projíždí vyřazovacími boji jako nůž máslem. Doposud ztratilo ze 13 duelů pouhopouhé dva. Domácí utkání byla jako den a noc. První zápas byl parádním šálkem kávy pro fanoušky ofenzivního hokeje, týmy nastřílely dohromady 14 branek. Laviny sice ztratili Kuempera, ale Francouz je plnohodnotnou náhradou. Své kvality ukázal především ve druhém duelu, kdy deptal střelce Oilers a připsal si čisté konto.

Poté se série přesunula do Kanady. Do třetího utkání vstoupili lépe domácí, McDavid se proti Francouzovi konečně prosadil. Colorado však dokázalo na půdě soupeře otočit, dvěma góly se blýskl Ničuškin. Do třetí periody šel celek z Denveru s jednobrankovým náskokem, ten však smazal McLeod. Laviny se však znovu dostaly do vedení, Compher po návratu z trestné lavice upaloval do útoku a skóroval. Pojistku do prázdné klece přidal Rantanen. Edmontonu nepomohla v utkání ani skvělá fanouškovská kulisa. Do Rogers Place si našlo cestu přes 18 tisíc diváků.

Boj o první výhru v sérii bude mít celek z Edmontonu velmi obtížný. V nočním utkání se musí obejít bez nejlepšího střelce play off, Evandera Kanea. Třicetiletý Kanaďan bude pykat za faul na Nazema Kadriho, který minimálně do zbytku série nezasáhne.

Oilers však ještě boj o postup nevzdávají. „Máme teď v hlavách, abychom se dostali do sedmého zápasu,“ komentoval útočník Zach Hyman. „Porážka ve třetím utkání pro nás byla nesmírně těžká. Hráli jsme dobře, ale nevyhráli jsme. Teď to musíme brát postupně, bojovat v každém utkání a uvidíme, co se stane. Nikdo s námi už nepočítá, necítíme žádný tlak. Od Colorada se očekává, že vyhrají. Ale my jsme stále sebevědomí, věříme, že ještě máme co ukázat. Teď je důležité vyhrát domácí zápas,“ burcuje rodák z Toronta.

Colorado si uvědomuje, že poslední krok k postupu do finále nebude žádná legrace. „Bude to těžké. Minulou sérii proti St. Louis jsme také nedokázali uzavřít napoprvé. Je hodně těžké vyhrát čtvrtý zápas. Znovu to bude velmi náročné,“ vzkazuje před čtvrtým utkáním MacKinnon. „V posledních dvou zápasech jsme hráli hodně dobře pět na pět, musíme v tom pokračovat. Ale na druhou stranu to bude úplně nový zápas. Nezáleží na tom, jaký je stav série, musíme tam jít a odehrát výborný zápas.“

02:00 Edmonton Oilers – Colorado Avalanche

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+