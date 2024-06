Edmonton? Uvidíme, jestli zůstanu, váhá Draisaitl

Ta otázka se začíná vyloženě nabízet a je jasné, že dokud se nestane něco konkténího, bude Leon Draisaitl muset odpovídat. Když byl ve středu při výstupních rozhovorech dotázán na svou budoucnost v týmu, k ničemu konkrétnímu se nezavázal.

Je to velké téma, protože na konci příští sezony má nárok na to, aby šel na trh s volnými hráči. Reálně tak hrozí, že dost možná odehraje posledních pár měsíců v dresu Oilers. Nebo taky ne.

Odpověď, ve kterou celý Edmonton doufal, by byla: „Miluju to tady, tady chci ukončit kariéru. Doufám, že se mi brzy podaří prodloužit smlouvu. O hraní jinde nemůžu ani uvažovat.“

Ale není žádným překvapením, že se toho fanoušci nedočkali. Prvním pravidlem vyjednávání je neříkat druhé straně, že jste ochotni dát slevu a toužíte zůstat. Z obchodního hlediska je to moudré.

Fanoušci však doufali v něco víc než „nejsem rozhodnutý", ale přesně toho se jim dostalo.

Je to samozřejmě jeho právo. Zaslouží si to po deseti věrných sezonách, během nichž byl většinou výrazně podhodnocený, když dostával 8,5 milionu dolarů za sezonu, ale fanoušky to rozhodně neuklidňuje.

„Sednu si se svými agenty, promluvím si s Oilers a uvidíme, jaký je jejich plán, jaký je náš plán, a z toho prostě vyjdeme," odpověděl na první otázku. „Neměl jsem čas o tom přemýšlet. V poslední době jsem na to moc nemyslel. Bude to chtít trochu času, abych si ujasnil, co chci.“

Je však Edmonton na vrcholu seznamu a bylo by potřeba něco naprosto mimořádného, aby odešel? „Edmonton má rok šanci jako jediný mě podepsat, takže jsou první, ale uvidíme. Nechám to tak."

