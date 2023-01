Edmonton sedmi góly zničil San Jose, Rittich dovedl Winnipeg k výhře nad Penguins

Connor McDavid si k narozeninám nadělil na ledě San Jose tři kanadské body a celkem jich na svém kontě má už 82! Skvělý výkon podali hokejisté Winnipegu, kteří s Davidem Rittichem v brance porazili 4:1 Pittsburgh.

PITTSBURGH PENGUINS - WINNIPEG JETS

1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Winnipeg nedal Pens šanci

Hokejisté Jets na ledě Pittsburghu pořádně zabrali a po skvělém výkonu vyhráli 4:1. Winnipeg svého soupeře výrazně přestřílel a pro dva body udělal více. Skvěle si vedl i David Rittich, který si připsal dvaadvacet zákroků.

Branky a nahrávky

17. D. O'Connor (Kapanen, Rutta) – 12. Wheeler (Perfetti), 38. Scheifele (Wheeler, Perfetti), 39. Ehlers (Connor, DeMelo), 47. Scheifele (DeMelo, Perfetti).

Statistika

Střely na bránu: 23 – 40 | Přesilová hra: 0/2 – 1/2 | Trestné minuty: 9 – 9



Kdo se postavil do brankoviště?

Dustin Tokarski (PIT) - 36 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 60:00

David Rittich (WPG) - 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 59:42



Česká a slovenská stopa

Jan Rutta (PIT) - 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:24

David Rittich (WPG) - 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 59:42



Tři hvězdy utkání

1. Mark Scheifele (WPG) - 2+0

2. Blake Wheeler (WPG) - 1+1

3. Cole Perfetti (WPG) - 0+3

ANAHEIM DUCKS - NEW JERSEY DEVILS

2:6 (0:3, 1:1, 1:2)

Poklidná výhra New Jersey

Devils vstoupili do zápasu ve velkém stylu a zcela ovládli první třetinu, ve které si dokázali vytvořit tříbrankové vedení a nasměrovali si to k vítězství. New Jersey nakonec vyhrálo 6:2.

Branky a nahrávky

34. Henrique (Terry), 56. Zegras (Henrique, Fowler) – 9. Hamilton (Mercer, J. Boqvist), 11. Bratt (Graves, Severson), 17. J. Hughes (Hamilton, Tatar), 32. Bratt (J. Hughes, Severson), 43. J. Boqvist (Severson), 56. J. Hughes (Šarangovič).

Statistika

Střely na bránu: 33 – 39 | Přesilová hra: 1/4 – 1/2 | Trestné minuty: 11 – 15



Kdo se postavil do brankoviště?

John Gibson (ANA) – 33 zákroků, 6 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 00:00

Vítek Vaněček (NJD) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 59:25



Česká a slovenská stopa

Vítek Vaněček (NJD) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 59:25

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, 1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:48

Tomáš Tatar (NJD) – 0+1, 1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:44



Tři hvězdy utkání

1. Jesper Bratt (NJD) - 2+0

2. Damon Severson (NJD) - 0+3

3. Dougie Hamilton (NJD) - 1+1

SAN JOSE SHARKS - EDMONTON OILERS

1:7 (0:2, 0:3, 1:2)

McDavid oslavil narozeniny třemi body

Vysoké vítězství Edmontonu. Connor McDavid oslavil své narozeniny ve velkém stylu a svému týmu pomohl k výhře 7:1 dvěma góly a jednou asistencí. Solidní výkon podal i Jack Campbell, jehož angažmá u Oilers je zatím hodně nevydařené.

Branky a nahrávky

56. Lindblom (Benning, Gadjovich) – 11. McDavid (Draisaitl, Barrie), 19. Kostin (Hyman, Desharnais), 29. McDavid (Draisaitl, Nugent-Hopkins), 34. Nugent-Hopkins (Janmark), 38. Draisaitl (McDavid), 53. Puljujärvi (Nugent-Hopkins), 53. R. McLeod (Holloway, Foegele).

Statistika

Střely na bránu: 26 – 41 | Přesilová hra: 0/4 – 2/4 | Trestné minuty: 8 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Kaapo Kähkönen (SJS) – 34 zákroků, 7 OG, úspěšnost 82,9 %, odchytal 60:00

Jack Campbell (EDM) – 25 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,2 %, odchytal 59:49



Česká a slovenská stopa

Tomáš Hertl (SJS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:23



Tři hvězdy utkání

1. Connor McDavid (EDM) - 2+1

2. Leon Draisaitl (EDM) - 1+2

3. Ryan Nugent-Hopkins (EDM) - 1+2

