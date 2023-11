Edmonton rozstřílel Anaheim, Detroit porazil Minnesotu

Na dnešním programu bylo pět zápasů. V tom prvním Detroit doma porazil Minnesotu, v posledním pak Edmonton nadělil osmičku Anaheimu.

DETROIT RED WINGS - MINNESOTA WILD

4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Red Wings na vítězné vlně





I když měla Minnesota o 15 střel na branku více, Detroit dokázal před vlastními fanoušky zvítězit 4:1. Velkou zásluhu na cenném vítězství má brankář Alex Lyon, jenž se stal druhou hvězdou zápasu.

Branky a nahrávky

5. Perron (Raymond, Gostisbehere), 37. Larkin (Gostisbehere), 42. Perron (Gostisbehere, Larkin), 60. Gostisbehere (Compher, Rasmussen) – 20. Eriksson Ek (Kaprizov, Zuccarello)

Statistiky

Střely na bránu: 23 – 38 | Přesilová hra: 2/5 – 1/5 | Trestné minuty: 14 – 14



Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Lyon (DET) – 37 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,4 %, odchytal 60:00

Filip Gustavsson (MNS) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 58:30



Česká a slovenská stopa

Bez české i slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. David Perron (DET) 2+0

2. Alex Lyon (DET) 38 zákroků

3. Shayne Gostisbehere (DET) 1+3

CHICAGO BLACKHAWKS - ST. LOUIS BLUES

2:4 (1:3, 0:0, 1:1)

Blues vyloupili Blackhawks





St. Louis v minulém zápase schytalo od Nashvillu debakl 3:8, a tak mělo co napravovat. A také se to Blues povedlo. V první třetině si hosté vytvořili dvoubrankový náskok, který už do konce zápasu nepustili.

Branky a nahrávky

15. Donato (I. Phillips, A. Vlasic), 59. Katchouk (Donato, Kaiser) – 4. Neighbours (Bučněvič, Krug), 6. Hayes (Kyrou, Saad), 18. Bučněvič (Thomas, Krug), 54. Neighbours (Bučněvič, Thomas)

Statistika

Střely na bránu: 34 – 28 | Přesilová hra: 0/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Arvid Söderblom (CHI) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 59:12

Jordan Binnington (STL) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Jakub Vrána (STL) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:53



Tři hvězdy utkání

1. Jake Neighbours (STL) 2+0

2. Pavel Bučněvič (STL) 1+2

3. Jordan Binnington (STL) – 32 zákroků

CAROLINA HURRICANES - COLUMBUS BLUE JACKETS

3:2 (0:0, 0:0, 3:2)

Divoká třetí třetina





V prvních dvou třetinách se kromě jednoho dvouminutového trestu pro Jiříčka nestalo nic. V závěrečné periodě se ale s góly roztrhl pytel. Hosté se dostali ve 47. minutě do dvoubrankového vedení. Domácí však zařadili vyšší výkonnostní stupeň a dokázali zápas ještě v základní hrací době otočit.

Branky a nahrávky

51. Kotkaniemi (Teräväinen, Nečas), 57. Skjei (Svečnikov, Jarvis), 59. Svečnikov (S. Aho II, Jarvis) – 41. Marčenko (J. Gaudreau), 47. J. Gaudreau

Statistika

Střely na bránu: 43 – 23 | Přesilová hra: 0/2 – 0/0 | Trestné minuty: 0 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Pjotr Kočetkov (CAR) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 60:00

Elvis Merzļikins (CBJ) – 40 zákroků, 3 OG, úspěšnost 93,0 %, odchytal 58:55



Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) – 0+1, 0 účast, 6 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:34

David Jiříček (CBJ) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 15:34



Tři hvězdy utkání

1. Andrej Svečnikov (CAR) 1+1

2. Brady Skjei (CAR) 1+0

3. Jesperi Kotkaniemi (CAR) 1+0

NASHVILLE PREDATORS - WINIPEG JETS

3:2 (1:0, 2:0, 0:2)

Winnipeg obrat nedokonal





Winnipeg ve třetí třetině sice dokázal stáhnout svou ztrátu na rozdíl jediného gólu a v závěru měl velký tlak, ale vyrovnávací gól nakonec nevsítil. Přichází tak o svou vítěznou sérii, která čítala pět zápasů. Nashville naopak vyhrál popáté v řadě, když dokázal Tryskáče porazit 3:2. Skvělý zápas odehrál obránce Roman Josi, který jeden gól dal a na dva další přihrál.

Branky a nahrávky

20. Trenin (Josi), 22. Josi (Sherwood, McDonagh), 27. Nyquist (F. Forsberg, Josi) – 51. Morrissey (Lowry), 52. Perfetti (Scheifele, Connor)

Statistika

Střely na bránu: 27 – 34 | Přesilová hra: 1/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Juuse Saros (NSH) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 60:00

Laurent Brossoit (WPG) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 58:29



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Roman Josi (NSH) 1+2

2. Juuse Saros (NSH) 32 zákroků

3. Jakov Trenin (NSH) 1+0

EDMONTON OILERS - ANAHEIM DUCKS

8:2 (4:2, 2:0, 2:0)

Debakl





Tohle je možná to, co by mohlo Edmonton nastartovat. Po jasné výhře 5:0 s Washingtonem je tu demolice Anaheimu, který prohrál pošesté v řadě. Hvězdou zápasu byl McDavid, jenž si připsal hned pět kanadských bodů.

Branky a nahrávky

5. Kane (C. Brown, Draisaitl), 10. McDavid (Hyman, Nurse), 13. Nugent-Hopkins (Nurse, McDavid), 18. Hyman (McDavid, Desharnais), 26. Hamblin (Erne, Desharnais), 28. Hyman (McDavid), 48. Draisaitl (McDavid, Bouchard), 56. Ekholm (Nurse, Kane) – 4. Max Jones (Leason, Vaakanainen), 7. Max Jones (Silfverberg, Mintjukov)

Statistika

Střely na bránu: 26 – 23 | Přesilová hra: 2/6 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Stuart Skinner (EDM) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 58:39

Lukáš Dostál (ANA) – 10 zákroků, 6 OG, úspěšnost 62,5 %, odchytal 27:20

John Gibson (ANA) – 8 zákroků, 2 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 32:40



Česká a slovenská stopa

Lukáš Dostál (ANA) – 10 zákroků, 6 OG, úspěšnost 62,5 %, odchytal 27:20

Radko Gudas (ANA) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:02



Tři hvězdy utkání

1. Connor McDavid (EDM) – 1+4

2. Zach Hyman (EDM) – 2+1

3. Darnell Nurse (EDM) – 0+3

