Edmonton posiluje obranu! Z Chicaga přichází Connor Murphy

Americký obránce Connor Murphy působil posledních 9 sezón v dresu Hawks. V play-off si vyzkoušel ve své kariéře pouze 9 zápasů, na což narážel v rozhovorech, kde lehce naznačoval, že by si rád vyzkoušel pořádné vyřazovací boje. To se mu může splnit s Edmontonem, není to však ještě úplně jisté.
Před devíti lety udělal bývalý generální manažer Blackhawks Stan Bowman jeden ze svých mála chytrých tahů v období po výhrách ve Stanley Cupu, když získal Connora Murphyho z Coyotes za Niklase Hjalmarssona v rámci výměny.
V noci z pondělí na úterý Bowman, nyní generální manažer Oilers, Murphyho znovu získal a ukončil tak jeho dlouhé působení v Chicagu už čtyři dny před závěrečným termínem pro výměny v NHL. Pro Bowmana tak jde o typický tah, kdy získal zpět hráče, kterého velmi dobře zná.
Hawks získali od Oilers za Murphyho, který by byl po sezóně volným hráčem, výběr ve druhém kole draftu v roce 2028. Chicago si také ponechalo polovinu jeho téměř 4,5 milionového platu a už jim tak zbývá poslední místo v tomto segmentu. Ještě 4 sezóny budou držet 2,5 milionu z platu Setha Jonese.
Kyle Davidson, generální manažer Chicaga, dostal z tohoto trejdu maximum, co mohl. Pro Hawks také dává smysl zaměřit se také na výběry v dalších letech. Mohli by například použít výběr v roce 2028 jako vlastní páku, jakmile začnou bojovat o titul a přejdou do role kupujících.
S Oilers to ovšem nebude mít Murphy snadné, jeho přítomnost by však měla vyztužit obranné řady a pomoci Edmontonu k postupu do play-off. Momentálně Oilers drží poslední místo na takzvané wild card se 66 body. Za nimi je ale trojice hladových týmů na hranici 62 bodů. Především pak San Jose má ještě 3 zápasy k dobru.
Murphy také nedávno přiznal, že ho lákají zápasy play-off, protože nikdy v opravdovém nehrál. Jedinou zkušenost s vyřazovacími boji má ze sezóny 2019/20, kdy byl ročník výrazně ovlivněn COVIDem. Na konci měsíce také oslaví 33. narozeniny.
