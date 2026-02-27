Edmonton pod velením McDavida zničil Los Angeles! Minnesota vykradla Colorado

27. února 7:15Jan Šlapáček
Zámořská NHL již znovu jede na plné obrátky. Edmonton zareagoval na včerejší porážku v Anaheimu a na ledě Los Angeles si připsal vysoké vítězství. Parádní bitva se uskutečnila v Coloradu, odkud si dva body za výhru vezou hokejisté Minnesoty.
Edmonton zareagoval na včerejší porážku v Anaheimu a po skvělém výkonu vyhrál na ledě Los Angeles vysoko 8:1. Dvěma body se na tom podílel i Connor McDavid, který je prvním hráčem v sezóně, jenž dokráčel na metu sto kanadských bodů.
Connor McDavid before even turning 30:
- Six-straight 100-point seasons.
- Nine 100-point seasons in his career.
- 1,182 career NHL points.
We are witnessing greatness right before our eyes. pic.twitter.com/qelDAzG6td
Utkání v Coloradu nabídlo téměř všechno. Oba týmy si vypracovaly velký počet šancí a brankáři se rozhodně nenudili. Filip Gustavsson dal zapomenout na nevydařený turnaj v Miláně, pochytal 44 střel a byl vyhlášen první hvězdou utkání. Minnesota vyhrála přesvědčivě 5:2. Oba góly Avalanche vstřelil Martin Nečas.
Jednou z hvězd uplynulé noci se stal i útočník Dylan Larkin, kterému se povedlo proti Senators vstřelit dva góly a pomohl Detroitu k výhře 2:1 po prodloužení.
Boston Bruins - Columbus Blue Jackets
4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Branky a nahrávky
16. Arvidsson (Aspirot), 27. M. Geekie (Pastrňák, E. Lindholm), 52. Kuraly (Jeannot), 60. Arvidsson (McAvoy) – 5. Marčenko (Marchment, Fantilli), 54. Fantilli (Marchment, Werenski).
Statistika
Střely na bránu: 23 – 40 | Přesilová hra: 1/3 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Joonas Korpisalo (BOS) – 36 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 53:37
Michael DiPietro (BOS) – 2 zákroky, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 06:03
Elvis Merzļikins (CBJ) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 58:32
Česká a slovenská stopa
David Pastrňák (BOS) – 0+1, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:20
Pavel Zacha (BOS) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:29
Tři hvězdy utkání
1. Joonas Korpisalo (BOS) - 36 zákroků
2. Viktor Arvidsson (BOS) - 2+0
3. Adam Fantilli (CBJ) - 1+1
Montreal Canadiens - New York Islanders
3:4pp. (1:0, 1:2, 1:1 - 0:1)
Branky a nahrávky
13. Dobson (L. Hutson), 31. Dobson (Texier, Newhook), 50. Caufield (Děmidov, Slafkovský) – 38. M. Schaefer (Barzal, Ritchie), 39. M. Schaefer (DeAngelo, Sorokin), 59. Anders Lee (Horvat, Holmström), 62. Pageau (Holmström).
Statistika
Střely na bránu: 24 – 26 | Přesilová hra: 2/3 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Samuel Montembeault (MTL) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 61:16
Ilja Sorokin (MTL) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 61:01
Česká a slovenská stopa
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+1, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 18:42
Tři hvězdy utkání
1. Matthew Schaefer (NYI) - 2+0
2. Noah Dobson (MTL) - 2+0
3. Jean-Gabriel Pageau (NYI) - 1+0
Ottawa Senators - Detroit Red Wings
1:2pp. (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1)
Branky a nahrávky
19. B. Tkachuk (Sanderson, Stützle) – 26. Larkin (Raymond, Seider), 62. Larkin (Raymond).
Statistika
Střely na bránu: 27 – 20 | Přesilová hra: 1/2 – 1/2 | Trestné minuty: 23 – 13
Kdo se postavil do brankoviště?
Linus Ullmark (OTT) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 61:50
John Gibson (DET) – 26 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,3 %, odchytal 61:47
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. John Gibson (DET) – 26 zákroků
2. Brady Tkachuk (OTT) – 1+0
3. Dylan Larkin (DET) – 2+0
Florida Panthers - Toronto Maple Leafs
5:1 (3:0, 0:0, 2:1)
Branky a nahrávky
4. Marchand (Lundell), 6. Verhaeghe (Rodrigues, Lundell), 17. Rodrigues, 57. Marchand, 59. M. Tkachuk (Bennett, Reinhart) – 41. Tavares (Matthews, Ekman-Larsson).
Statistika
Střely na bránu: 37 – 29 | Přesilová hra: 1/3 – 1/3 | Trestné minuty: 8 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Sergej Bobrovskij (FLA) – 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6 %, odchytal 60:00
Joseph Woll (TOR) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4 %, odchytal 59:07
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Evan Rodrigues (FLA) – 1+1
2. Sergej Bobrovskij (FLA) – 28 zákroků
3. Brad Marchand (FLA) – 2+0
Pittsburgh Penguins - New Jersey Devils
4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Branky a nahrávky
19. Novak (Letang, Malkin), 47. Clifton (Shea, Mantha), 48. Činachov (Malkin), 59. Lizotte – 25. Cotter (Hamilton, J. Hughes).
Statistika
Střely na bránu: 35 – 29 | Přesilová hra: 1/3 – 0/5 | Trestné minuty: 10 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Arturs Šilovs (PIT) – 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6 %, odchytal 59:44
Jacob Markström (NJD) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 58:34
Česká a slovenská stopa
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 20:09
Tři hvězdy utkání
1. Connor Clifton (PIT) - 1+0
2. Arturs Šilovs (PIT) - 28 zákroků
3. Jegor Činachov (PIT) - 1+0
Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning
5:4 (3:2, 1:2, 1:0)
Branky a nahrávky
2. Ehlers (K. Miller, Martinook), 3. Stankoven (Hall, Chatfield), 7. Hall (Blake, Stankoven), 28. Jarvis (Svečnikov), 48. Sebastian Aho (Jarvis, Svečnikov) – 17. Hagel (Sabourin, Guentzel), 18. Kučerov (Point, Moser), 22. James (Guentzel, McDonagh), 35. Point (Guentzel, D. Raddysh).
Statistika
Střely na bránu: 33 – 28 | Přesilová hra: 1/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Brandon Bussi (CAR) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 60:00
Jonas Johansson (TBL) – 28 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,8 %, odchytal 57:03
Česká a slovenská stopa
Erik Černák (TBL) – 0+0, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:26
Tři hvězdy utkání
1. Logan Stankoven (CAR) - 1+1
2. Taylor Hall (CAR) - 1+0
3. Seth Jarvis (CAR) - 1+1
New York Rangers - Philadelphia Flyers
2:3pp. (1:0, 1:1, 0:1 - 0:1)
Branky a nahrávky
10. Carrick (T. Raddysh, Borgen), 22. Lafrenière (Cuylle, Trocheck) – 31. Mičkov (Cates, Tippett), 41. Zegras (Konecny, Sanheim), 63. Mičkov (Couturier, Seeler).
Statistika
Střely na bránu: 25 – 24 | Přesilová hra: 0/3 – 1/5 | Trestné minuty: 15 – 11
Kdo se postavil do brankoviště?
Igor Šesťorkin (NYR) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 61:41
Samuel Ersson (PHI) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 61:39
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Matvej Mičkov (PHI) – 2+0
2. Trevor Zegras (PHI) – 1+0
3. Sam Carrick (NYR) – 1+0
St. Louis Blues - Seattle Kraken
5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Branky a nahrávky
8. Holloway (Berggren, Suter), 22. Kyrou (Bučněvič, Parayko), 22. Holloway (Berggren, Suter), 42. Suter (Holloway, Faulk), 57. Holloway (Faulk) – 13. Kakko (S. Wright, Montour).
Statistika
Střely na bránu: 32 – 24 | Přesilová hra: 0/0 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 0
Kdo se postavil do brankoviště?
Philipp Grubauer (SEA) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 58:41
Joel Hofer (STL) – 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,8 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:35
Tři hvězdy utkání
1. Dylan Holloway (STL) - 3+0
2. Pius Suter (STL) - 1+2
3. Jonatan Berggren (STL) - 0+2
Nashville Predators - Chicago Blackhawks
4:2 (1:0, 0:1, 3:1)
Branky a nahrávky
14. F. Forsberg, 48. Matthew Wood (Haula), 57. O'Reilly (Josi), 60. Stamkos – 25. Bedard (Greene), 44. Bertuzzi (Teräväinen, Rinzel).
Statistika
Střely na bránu: 26 – 23 | Přesilová hra: 1/1 – 1/5 | Trestné minuty: 12 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Justus Annunen (NSH) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 60:00
Spencer Knight (CHI) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 59:15
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Ryan O'Reilly (NSH) - 1+0
2. Filip Forsberg (NSH) - 1+0
3. Matthew Wood (NSH) - 1+0
Colorado Avalanche - Minnesota Wild
2:5 (0:0, 1:2, 1:3)
Branky a nahrávky
34. Nečas (MacKinnon), 60. Nečas (MacKinnon, Landeskog) – 28. Eriksson Ek (Boldy, Kaprizov), 38. Eriksson Ek (Boldy, Q. Hughes), 56. Zuccarello (Hartman, Kaprizov), 57. Boldy, 60. Boldy (Faber, J. Middleton).
Statistika
Střely na bránu: 47 – 36 | Přesilová hra: 0/3 – 2/6 | Trestné minuty: 12 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Mackenzie Blackwood (COL) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 56:59
Filip Gustavsson (MIN) – 44 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,8 %, odchytal 58:49
Jesper Wallstedt (MIN) – 1 zákroků, 1 OG, úspěšnost 50,0 %, odchytal 01:04
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 2+0, 0 účast, 7 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 24:21
Tři hvězdy utkání
1. Filip Gustavsson (MIN) – 44 zákroků
2. Matthew Boldy (MIN) - 2+2
3. Joel Eriksson Ek (MIN) - 2+0
San Jose Sharks - Calgary Flames
1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Branky a nahrávky
22. Toffoli (Ferraro, Misa) – 36. Kadri (Farabee, Weegar), 46. Zary (Backlund, Kuzněcov), 52. Kadri (Zary), 58. Backlund (Coronato, Whitecloud).
Statistika
Střely na bránu: 35 – 29 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Jaroslav Askarov (SJS) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 58:18
Dustin Wolf (CGY) – 34 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská účast
Martin Pospíšil (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 08:01
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 10:33
Tři hvězdy utkání
1. Dustin Wolf (CGY) – 34 zákroků
2. Nazem Kadri (CGY) – 2+0
3. Connor Zary (CGY) – 1+1
Los Angeles Kings - Edmonton Oilers
1:8 (1:2, 0:3, 0:3)
Branky a nahrávky
13. Foegele (Edmundson) – 8. Emberson (Roslovic, Savoie), 9. Podkolzin (Mangiapane, Nurse), 23. Mangiapane (Hyman, Ekholm), 25. McDavid (Hyman), 29. Hyman (Draisaitl, Bouchard), 41. Draisaitl (McDavid), 46. Walman (Savoie, Draisaitl), 48. Walman (Draisaitl).
Statistika
Střely na bránu: 22 – 37 | Přesilová hra: 0/2 – 2/3 | Trestné minuty: 6 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Darcy Kuemper (LAK) – 11 zákroků, 4 OG, úspěšnost 73,3 %, odchytal 26:49
Anton Forsberg (LAK) – 18 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,8 %, odchytal 33:11
Connor Ingram (EDM) – 21 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,5 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Leon Draisaitl (EDM) - 1+3
2. Zach Hyman (EDM) - 1+2
3. Jake Walman (EDM) - 2+0
FIRST TO 100‼️
Connor McDavid reaches the century mark in just 60 games!
????: @espn ➡️ https://t.co/m0LyTCHYnH pic.twitter.com/nXgNiGGaa0
