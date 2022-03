Edmonton? Ne, díky! Varlamov odmítl McDavidův mančaft, k Olejářům nechce

Šikla by se edmontonským Oilers posila do brankoviště? Zcela jistě. Na prostou otázku prostá odpověď. Mike Smith, Mikko Koskinen a Stuart Skinner mají dohromady devátou nejhorší úspěšnost v celé NHL. A zároveň platí, že žádný klub, co je v tabulce nad slavnou organizací z Alberty, nemusí strpět od svých gólmanů tak slabé výkony. Je zcela pochopitelné, že generální manažer Ken Holland se už poněkolikáté pokusil tuto situaci vyřešit. Jenže opět narazil.

Je mu třiatřicet, za rok mu končí smlouva a u newyorských Ostrovanů ztratil post jedničky.

Už je víc mentorem Ilji Sorokina než čímkoliv jiným. Časy, kdy platil za klíčovou oporu, se nejspíš s naprostým klidem dají označit za minulost. Bylo by logické, kdyby Semjon Varlamov ještě zatoužil po výraznější roli. Musel by ovšem kvůli tomu změnit působiště.

Takovou příležitost mu nabídli Olejáři, jenže rodák ze Samary o edmontonskou výzvu nestojí.

Podle reportéra Jamese Nicholse, který se zabývá Islanders, Varlamov odmítl kvůli Connoru McDavidovi a spol. odvolat klauzuli o nevyměnitelnosti. Ani představa, že by kryl záda jednomu z nejlepších hokejistů planety, jej nepřesvědčila.

New York tak dost možná zkusí Varlamova vyměnit jinam, zkušený gólman, co si v této sezoně drží solidní úspěšnost zákroků 91,1 procenta, budí mezi generálními manažery zájem. Vždyť loni a předloni v play-off pochytal přes 92 procent střel soupeřů!

Pro Edmonton by taková posila byla mimořádně platná. A je tak nepochybně velikou škodou, že se Holland nedočkal Varlamovova souhlasu. Musí přistoupit k plánu B. Pokolikáté už? A jaký že ten plán B je? Názory se různí.

Na zámořských webech si můžete přečíst o tom, že Holland možná vsadí na Skinnera, řečí čísel nejlepšího ze současných "kasařů" Oilers. Nebo že zkusí upéct jiný trejd, ostatně vždyť k nejzajímavějším terčům pro přestupovou uzávěrkou patří třeba Braden Holtby.

Uznávaný funkcionář je každopádně v nezáviděníhodné pozici. Kvalitního gólmana se snaží ulovit dlouhodobě, brzy čtyřicetiletého veterána Smitha původně ani nechtěl pro tuto sezonu podepsat. Když krachly jiné varianty, vzal jím za vděk.

Mužstvo s nejvyššími ambicemi by ovšem zasloužilo lepší obsazení klíčového postu. Se vší úctou ke Smithovi, Skinnerovi i Koskinenovi. Svědčí o tom i poměrně nedávná mediální přestřelka mezi Koskinenem a nyní již bývalým koučem Olejářů Davem Tippettem.

Téma? Koskinenovy nedostatečné výkony. Ano, i to další story, která dokumentuje edmontonskou brankářskou mizérii.

