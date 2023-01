Edmonton chce rozšířit útok. Řešení našel v Arizoně

V podstatě celou sezonu se spekuluje pouze o tom, kdo by mohl Edmonton posílit v obraně. V poslední době však čím dál víc rezonuje informace, že Oilers by rádi rozšířili i své útočné řady. Posilu si pak údajně vyhlédli v Arizoně.

Není to přitom poprvé, co jsou tyto dva týmy zmiňovány v tématu možné výměny. V hledáčku Oilers má být celou dobu i chtěný bek Jakob Chychrun. Na jeho příchod to však zatím moc nevypadá, Coyotes chtějí příliš velkou protihodnotu.

Novinář Elliotte Friedman však přišel s jiným jménem.

„Edmonton je jedním z mnoha týmů, které se zajímají o centra Nicka Bjugstada,“ řekl o víkendu v jednom z pořadů stanice Sportsnet.

Trochu překvapivé jméno, když vezmeme v potaz, jak se jeho kariéra vyvinula. V posledních pěti sezonách vystřídal hned čtyři týmy. Florida ho vyměnila do Pittsburghu, odtud zamířil do Minnesoty. Ta ho ale už nechtěla, a tak musel Američan vzít zavděk nabídku Arizony na 900 tisíc dolarů ročně.

Bjugstad ale zažívá výtečnou sezonu. V podprůměrném týmu vyčnívá. V padesáti utkáních má 21 bodů, z toho jedenáct branek a deset asistencí. Zaujme i pohled na vstřelené branky. Jen na jedinou z nich totiž potřeboval přesilovku.

Nespornou výhodou je i jeho vysoká postava, která se hodí většině týmů do třetího či čtvrtého útoku. Bilance na vhazování kolem 47 % také není k zahození.

Friedman navíc našel další zajímavost. „Nejlepší počin v této sezoně, co se týče proměněných nájezdů, jsou čtyři. A Bjugstad má hned tři. Jinými slovy, týmu pomáhá získávat důležité bodíky,“ podotknul.

Užitečné vlastnosti, poměrně velké zkušenosti i zanedbatelný plat, to vše z něj dělá velmi lákavý cíl pro mnoho týmů.

Dobrou zprávou pro nakupující týmy je i to, že se s Arizonou nebudou muset extra přetahovat. Coyotes totiž vyhlásili výprodej.

„Jsme otevření jakémukoliv obchodu. Uvidíme, jak se to vyvine, ale jsme otevřeni téměř čemukoliv,“ potvrdil šéf organizace Bill Armstrong.

