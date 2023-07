Dylan Guenther bude vůdcem naší nové generace, zní z Arizony

Arizona v loňské sezoně vytáhla na scénu dalšího velmi kvalitního Kanaďana. Dylan Guenther má být jedním z největších mladých želízek v ohni, které bude v příštím ročníku s největší pravděpodobností oblékat dres Kojotů. Velká očekávání od něj má i hlavní trenér, který jej pasuje do role lídra nové generace.

Mladý talent, který patří organizaci Arizony toho za poslední ročník stihl opravdu hodně. Začátkem sezony dostal šanci v NHL, kde za Coyotes odehrál 33 zápasů, ve kterých zapsal šest gólů a devět asistencí. Poté se vypravil na mistrovství světa juniorů, kde s Kanadou vyhrál zlato. Ve finálovém duelu proti Česku byl klíčovým hráčem, pod výhru 3:2 po prodloužení se podepsal asistencí a dvěma góly, včetně toho vítězného. Poté se vrátil na juniorskou úroveň do WHL a se Seattlem opanoval ligu. Zároveň to v dresu Thunderbirds dotáhl až do finále Memorial Cupu.

I přes nabitý program se objevil na rozvojovém kempu Arizony pro nadané mladíky z organizace Coyotes. Sezona Guentherovi skončila sice až zkraje června, ale rozvojový kemp si nenechal ujít.

„Rozhodně tu chci být. Myslím, že hrát ve všech těch různých ligách, ve všech těch různých situacích, hrát s tolika různými hráči a proti tolika dobrým hráčům, no, bylo toho hodně. Ale být takhle v zápřahu pro mě bylo dobré,“ sdělil dvacetiletý Kanaďan portálu nhl.com.

Coyotes už nahlas uvažují o tom, že kanadského mladíka umístí do základní sestavy pro příští ročník. Ale zároveň po něm chtějí, aby zesílil, jelikož 82 zápasů základní části není žádná legrace, obzvlášť pro tak mladého hráče.

„Hráči z NHL jsou strašně chytří. Všichni mluví o fyzickém aspektu a o rychlosti, což je obrovská věc, na které musím pracovat a zlepšovat se v ní, ale je tu také psychická stránka, být každý den připravený dát do toho vše,“ poznamenal rodák z Edmontonu.

Dylana si také oblíbil kouč Kojotů, který věří, že kanadský útočník bude jedním z lídrů nastupující generace.

„Od Dylana si hodně slibujeme. Bude lídrem týmu a vůdcem naší mladé generace. Věříme, že už má naši DNA. Chceme, aby byl příkladem pro ostatní kluky, hlavně tím, jak se chová v tělocvičně, v jídelně, v terapeutické místnosti, na každé schůzce, na ledě,“ nechal se slyšet André Tourigny.

Arizoně se poslední sezony nedaří, Kojoti se plácají ve spodní části tabulky, a proto je omlazení týmu logickým krokem. Přípravu na následující ročník začnou ve druhé polovině září proti LA Kings, celkově odehrají devět utkání s pěti různými soupeři. Sezona Arizoně začne 14. října zápasem proti New Jersey.

