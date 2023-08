Dylan Duke chválí trenérky bruslení a trénink hvězd Tampy

Dylan Duke se zúčastnil již podruhé rozvojového kempu pro nováčky Tampy Bay. Během několika dnů strávených na Floridě se na ledě setkal i se svým bratrem Tylerem, zároveň obdivoval tréninky Pointa nebo Kučerova.

Dvacetiletý centr se do organizace Tampy Bay dostal díky draftu v roce 2021. Tehdy si jej Lightning zvolili jako 126. v pořadí a mladý útočník rozvíjel svůj hokejový talent na univerzitě v Michiganu. Na rozvojovém kempu Tampy se setkal se svým mladším bratrem Tylerem, který byl na kemp pozván jako nedraftovaný hráč. „Jo, trochu jsem ho musel hlídat. Ale bylo fajn ho tam mít,“ přiznal Dylan Duke.

Americký reprezentant měl možnost sledovat v létě práci Nikity Kučerova a Braydena Pointa. „Bylo skvělé sledovat, jaký mají přes léto program a na jaké úrovni trénují. Jsou to dva z nejlepších hráčů na světě, kteří v červenci pracují na svém řemesle a ukazují nám, s jakým nasazením je třeba hrát v NHL,“ řekl v rozhovoru pro nhl.com.

Rodák ze Strongsville si pochvaloval, jak se díky kempům v Tampě obrovsky zlepšilo jeho bruslení. Mladíky mají na starosti bývalé krasobruslařky Barb Underhillová a Tracy Tuttonová. „Trenérky na bruslení jsou neuvěřitelné. Spolupráce s nimi mi v posledních dvou letech hodně pomohla. V tomto kempu jsem se cítil při bruslení mnohem lépe. A vím, že se to bude i nadále zlepšovat,“ poodhalil.

A jeho progres byl znát i v NCAA. V dresu Michiganu posbíral ve svém nováčkovském ročníku 19 kanadských bodů, v uplynulé sezoně už šlo o 32 bodů v 41 zápasech. Společně s týmem dokráčeli až do Frozen Four, což je velké finále zámořské univerzitní soutěže. Letos se závěr ligy hrál v Amalie Aréně, domácím stánku Tampy Bay. Michigan však v semifinále však nestačil na Quinnipiac, který později celou soutěž opanoval.

Duke bude i v příští sezoně oblékat dres Michiganu a pokusí se tento celek dovést až k vysněnému poháru. „V posledních dvou letech jsme byli na turnaji Frozen Four a v obou případech jsme prohráli v semifinále. Veškerý náš hlad a energie se soustředí na to, abychom se do Frozen Four vrátili. Když v létě trénujeme, myslíme na to, abychom se tam dostali, a nakonec vyhráli národní šampionát.“

Dylan Duke nikam nespěchá a jeho rozvoj se snaží neuspěchat ani Tampa. Dvacetiletý útočník se soustředí na svůj další rok na univerzitě a věří, že po přechodu do seniorského hokeje mohl vybojovat své místo v sestavě Lightning. „Chci být letos tím nejlepším hráčem, jakým mohu být na vysoké škole. Zároveň chci pomoci Michiganu vyhrát šampionát. Ještě mě čeká spousta věcí, na kterých hodlám pracovat, abych, až přijde čas na profesionální hokej, mohl být co nejlepší a pomohl Lightning vyhrát nějaké ty Stanley Cupy,“ burcuje Američan.

